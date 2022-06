Padre de Regina Blandón desmiente a la actriz y asegura: “no fue tan grave”

El pasado mes de marzo, la reconocida actriz por su personaje de Bibi en la serie de La Familia P. Luche, Regina Blandón confesó que sufrió abuso cuando apenas era una niña, por lo que ahora su padre, Roberto Blandón, aseguró que lo que le sucedió a su hija no fue nada grave, además de desmentir que estuvo a punto de matar al hombre que supuestamente abusó de su hija.

“Llevaba años y años -trabajando en su casa-. Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”, externó Regina Blandón durante una entrevista para el canal de Youtube de Isabel Lascurain.

Y ahora durante un reciente encuentro con la prensa, el padre de la actriz manifestó en un primer momento que no estaba enterado de las declaraciones de Regina Blandón, pues apenas iba llegando a México y no había tenido la oportunidad de platicar con la estrella de televisión.

“No estoy enterado, pregúntenle a ella, voy a hablar, yo acabo de regresar de viaje y no he hablado todavía con ella, no sé ni de qué se trata”, fueron las primeras palabras del actor de 61 años. Sin embargo, ante la insistencia de los medios, el papá de Regina Blandón aseguró que no le pasó a su hija no fue tan grave.

“No, no fue tan grave”, dijo el villano de las telenovelas de Televisa. Además, el artista negó tajantemente las declaraciones de su hija, respecto a que él estuvo a punto de matar a golpes a la persona que la agredió cuando tan solo era una niña. “Ah no, pero eso fue hace 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente. No, no llegó a tanto”, declaró el actor de 61 años.

Una vez aclarado que no no intentó matar a nadie, el padre de Regina Blandón dijo desconocer si la actriz fue a terapia para superar este supuesto trauma, tal y como ella lo mencionó en la entrevista con Isabel Lascurain. “No estaba enterado de lo que reveló ella, pero ahora que hable con ella le preguntó qué tanto fue lo que declaró para tener datos sobre lo que me están preguntando”, señaló.

Por último Roberto Blandón dijo estar a favor de que todas las personas abusadas, especialmente las mujeres, levanten su voz.

