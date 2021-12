Pablo Alborán: ‘Tenía miedo de volver a estar solo en un escenario’

Después de varios años, Pablo Alborán volverá a encontrarse con el público en un escenario más íntimo, con sólo un piano o una guitarra, interpretando los éxitos que lo han convertido en uno de los cantantes jóvenes más populares del mundo y ahora está en la antesala de iniciar una nueva gira.

En entrevista con Efe, el intérprete de “Pasos de cero” admitió que “tenía miedo de volver a estar solo en un escenario” y anunció que en 2022 iniciará un tour por 13 teatros y auditorios de España en los que estará “desnudo” ante el público y ante las cámaras de TV que estén para captar el momento.

"En un teatro no hay trampa ni cartón. Te ven hasta el alma. Ese es el reto que me apetece vivir más que nunca, volver a sentir la responsabilidad de estar desnudo en el escenario", explica en una charla con Efe, tras reconocer que este formato fue una decisión que le costó "muchísimo tomar". "Tenía miedo", confiesa Pablo Alborán.

Lee también: Dariana Romo y Jorge Trejo se preparan para primera Navidad juntos

Bastó una sentada a las teclas y repasar "de cero" todas las canciones que ha editado desde "Pablo Alborán" (2011), su primer álbum, para descubrir detalles que no había percibido nunca. "Y así vi que se podría cubrir la mitad del concierto con un solo instrumento", señala.

"Debía recordar que cuando compongo, lo hago a solas al piano. Pero sí, cuando me planteé todo esto daba mucho respeto volver a eso, aunque en los conciertos sea el tramo que más disfruto", cuenta el músico, que en la segunda parte de sus próximas citas se le sumarán tres músicos como acompañamiento.

Lee también: Se pasaron de Photoshop en Rafael Amaya, no se parece sin barba

La gira, para la que ya están las entradas a la venta, arrancará el 26 de febrero en el Teatro Auditorio de la localidad almeriense de Roquetas y pasará por espacios tan emblemáticos como el Palau de la Música de Barcelona el 3 de marzo, el Palau de Les Arts de Valencia el 11 de marzo, el Auditorio Nacional de Madrid el 22 de marzo o el Teatro Cervantes de su Málaga natal el 20 de junio.

Llamado realmente Pablo Moreno de Alborán (Málaga, 1989), su conversión en el artista con mayores ventas comerciales en España de la última década lo llevó a un camino sin retorno de las pequeñas salas a los pabellones. Paradójicamente, volverá a espacios de aforo más reducido en 2022, cuando la mayoría de grandes artistas aguardan la apertura pospandemia de los recintos multitudinarios.

"Quiero volver al silencio, a estar en lugares muy especiales con las mejores condiciones para la música y los arreglos que estoy preparando. Mi música es en gran parte intimista y se puede disfrutar más sentado y tranquilo, escuchándolo con una acústica hecha para la madera, para el piano y la guitarra", alega.

El cantante del "fiato" elegante, ese fino hilo de voz sostenido con el aire justo sobre el que pocos como él pueden columpiarse, alude también a la necesidad de parar el ritmo enloquecido al que circula el mundo, también su propio proceso de composición.

"A menudo he sentido que es muy fácil contaminarse, sobre todo por la rapidez de las cosas y cómo uno deja de disfrutar. Yo me he visto muy motivado con un tema pensando que sería un bombazo y de repente decirme: 'Para qué, si igual solo dura dos semanas'. Eso antes no lo pensaba y desmotiva mucho. Nos falta un pelín de paciencia y lo queremos todo ya, yo el primero", lamenta.

Previene, no obstante, que no quiere un concierto denso. "Será emotivo, pero ágil", subraya Alborán, que trabaja con la directora teatral Mónica Boromello para ofrecer una visión inédita, con un repertorio flexible que incluirá grandes éxitos, canciones que hace mucho que no interpreta y otras nuevas que podrían estar naciendo en esos impases.

"Estoy escribiendo sin parar", dice antes de anunciar que tiene dos canciones "listas" y que una de ellas verá la luz el próximo mes de enero. No se atreve sin embargo a ponerle fecha al álbum que tomará el relevo de "Vértigo" (2020).

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram Pablo Alborán

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más