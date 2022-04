Otra vez Alfredo Adame protagoniza pelea y acaba de nuevo en el piso

Este martes Alfredo Adame volvió a acaparar reflectores tras protagonizar una pelea ahora con el supuesto representante legal de Carlos Trejo, su eterno enemigo. El excandidato a la alcaldía de Tlalpan de nueva cuenta terminó en el piso como lo hizo hace unas semanas cuandos enfrentó a una pareja en plane vía pública.

Fue el día de ayer (martes) cuando comenzó a viralizarse en redes sociales, el altercado que el también conductor de televisión sostuvo con con Manuel Montalvo, abogado del llamado "Cazafantasmas". Fue durante una conferencia de prensa realizada en un restaurante de la CDMX, donde Alfredo Adame fue interrumpido, según videos que circularon en la red, por Montalvo.

Éste intentó acercarse al actor y lo acusó de no querer presentarse a la pelea pactada, que iba a tener lugar en 2019 y fue postergada en varias ocasiones, luego de que su rival le lanzara una botella al rostro en plena conferencia. "El tracalero fuiste tú. El que no se presentó fuiste tú", le soltó el litigante al ex conductor de Hoy y este acabó de nuevo en el piso.

"Eres un cerdo, eso es lo que eres: tracalero, mentiroso", respondió el también estelar de La Madrastra, Por Amar sin Ley y Balada por un Amor. Adame, quien incluso ha sostenido agrias disputas con sus ex esposas, Mary Paz Banquells y Diana Golden, bajó dos veces del estrado para encarar a Montalvo.

Algunas personas se interpusieron para evitar que pelearan, pero al final ambos intercambiaron algunas patadas y manotazos. El actor tropezó en un par de ocasiones entre las sillas del lugar, soltó golpes al aire y terminó cayendo al suelo.

Los presentes le gritaron varias veces "tranquilo, Adame", pero el polémico ex candidato a diputado federal estaba fuera de sí por la provocación de Montalvo. La rivalidad data de casi 20 años atrás, cuando Adame era titular de Viva la Mañana y, al parecer, envidiaba el rating de Nuestra Casa, en el que participaba Trejo, experto en asuntos paranormales.

Primero, según versiones de las producciones de los programas, simulaban los desacuerdos, pero las discrepancias salieron de control y se fueron acusando de cobardes, maleducados y fantoches entre sí.

Se han desafiado a peleas como si fueran luchadores o karatecas, pero nunca hubo una real, pues las cancelaron. Internautas se han burlado de ellos por falsear información con el propósito de convertirse en tendencia en redes y llamar la atención para otros proyectos. Gente buscó a Adame y Montalvo para obtener sus versiones sobre los hechos de ayer, pero no hubo respuesta positiva de ninguno.

