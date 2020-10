La cantante suma un nuevo juicio a la larga lista que ya tenía con sus ex parejas, padres de sus hijos. Una empresa de Estados Unidos requiere que ‘La chica dorada’ cubra la cantidad de 28 mil dólares por créditos no saldados.

Una de las famosas demandas de Paulina, fue cuando en el 2014, se le sentenció a pagarle una pensión alimenticia al padre de su hijo, Nicolás Vallejo Nágera, el famoso ‘Colate’, por la cantidad de siete mil dólares.

La intérprete de “El último Adiós” es el pilar de sus hijos, ella tiene la custodia y tambien los gastos de alimentos, vestimenta y educación de sus dos hijos, Andrea Nicolás y Eros. No la tiene nada facil.

Este año el juicio se puso color de hormiga, ya que el asunto con Colate se ha ido de largo y este ha presentado un sinfín de quejas ante la corte de Miami, en donde radica el juicio, dijo que su hijo fue atormentado de maltrato físico por parte de Paulina, y solicitó que se le practicará una prueba toxicológica, en el antidoping la cantante dio positiva a cannxbis, la cual es legal donde ella vive.

¿Otra? nueva demanda para ‘La Chica Dorada’. Foto Instagram Paulina Rubio.

Las autoridades responsables del juicio entre Paulina y Nicolás Vallejo, están preocupados por la salud mental de Andrea Nicolás, según su testimonio, el menor es muy sensible y le agitan los enfrentamientos de sus papás, a lo que se les encomendó que Andrea empiece cuanto antes un tratamiento con terapias psicológicas con un profesional.

“El niño vino a mi oficina hace un par de semanas y es un pequeño sumamente protector no solo con su mamá, sino también con su papá. Cuando empezamos a platicar de los problemas de sus papás, se puso muy nervioso y empezó a mentirme, pero no porque no me tenga confianza, es normal, un mecanismo de defensa, lo dije antes y lo confirmo, necesita terapia individual, un espacio solo para él”, comento la encargada.

¿Otra? nueva demanda para ‘La Chica Dorada’. Foto Instagram Paulina Rubio.

Colate habló de su relación con la cantante, explicó que todo tiene que estar plasmado en papel.

“Yo las veces que me lo ha pedido (he entrado a su casa), el otro día no me lo pidió y si me lo pidió estaría por escrito porque nuestra comunicación es por escrito, tenemos todo por escrito porque al final siempre hay problema, al final nunca me pidió que metiera el coche”.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.