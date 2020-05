Óscar Burgos jamás hablará de Karla Panini ni de Karla Luna

El productor y comediante, Óscar Burgos, quien se vio envuelto en una polémica luego de defender a su expareja Karla Panini y de decir que Karla Luna no había contado las cosas tal como eran, decidió guardar silencio y no se partícipe del linchamiento público. Burgos salió a la defensa de Panini y Américo Garza antes de que la familia de la fallecida Karla Luna compartiera un video donde revelaron lo que vivió la comediante antes y después de enterarse de la infidelidad.

Tras escuchar el audio, Óscar Burgos se retractó y aseguró que él desconocía muchas cosas y que todo lo había por el bienestar de las niñas y de su hijo, ya que no desea que crezcan en medio del odio. El productor también aprovechó para justificar sus comentarios en contra de Karla Luna por lo que le pidió disculpas a la familia de la fallecida comediante.

"Aclarar que yo ignoro muchas cosas y prefiero seguir sin saberlas, porque me haría daño.Creo que debo ofrecer ahora una disculpa pública a la familia de Luna. Todo lo hago por mi hijo, yo no quiero que él tenga una imagen fea de su mamá ni de Américo porque vive con él, yo no quiero que la gente odie a nadie, es una situación que sucedió entre ellas dos, era un problema entre ellas dos y ahora estoy muy involucrado. Lo único que quiero parar es el odio y lo que quiero es tranquilizar a los niños. La gente lo que quiere es odiar y decir cosas feas. Yo ya me rindo, permaneceré callado ya”, explicó al programa Ventaneando y al sitio La Columnaria, hace algunas semanas.

Recientemente en el sitio de internet La Columnaria volvió a repetir que permanecerá callado ante cualquier situación que se presente, dejó en claro que jamás volverá a hablar del tema, ni de su exmujer Karla Panini ni de su amiga Karla Luna, ya que no quiere ser partícipe de este linchamiento público. “No quiero ser partícipe de este linchamiento público”, insitió el comediante.

Tras verse involucrado en esta penosa situación, Burgos indicó que se enfocará en su familia y trabajo, ya que por respeto a la madre de su hijo y a la familia de la fallecida comediante se quedará callado.

"Lo único que puedo decir es que ya ofrecí una disculpa pública y por respeto a la familia Luna, y a la mamá de mi hijo, ya no voy a hablar, ni quiero ser partícipe de este linchamiento social sin precedentes. Me dedicaré a mi familia y a mi trabajo sin mirar más que para adelante", señaló.

Burgos lamentó haberse involucrado en el tema de Las Lavanderas, ya que lo hizo sin pensar en el daño que le haría principalmente a su hijo, a quien le ha pedido que ignore todos los comentarios respecto a su madre, sin embargo, señaló que le preocupa la salud mental del menor ya que la gente es muy cruel.