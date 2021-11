La actriz de origen polaco, Ludwika Paleta causó todo un revuelo en las redes sociales luego de compartir una imagen en sus redes sociales en la que aparece sin una gota de maquillaje con la que dejó al descubierto su belleza natural.

Orgullosa de las imperfeccciones en su rostro, Ludwika Paleta manifestó a través de su cuenta de Instagram su postura hacía las personas, que abusan de los filtros y del exceso de maquillaje, especialemente mujeres, quienes esconden bajo esa máscara su belleza natural.

Con la cara lavada, la protagonista de la película Madre Hay Sólo Dos dio tremenda lección de amor propio a sus más de tres millones de seguidores de Instagram, pues aunque, señaló que ama maquillarse, no le teme a mostrarse al natural, pues le guste a quien le guste así es.

"¿Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros? Ponemos demasiada energía ( y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, “imperfecciones” . A mi me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada. #asisoyyo #sinfiltro #legusteaquienleguste", escribió la famosa de 42 años junto a la imagen en la que aparece sin una gota de maquillaje.

Como era de esperarse, a publicación de Ludwika Paleta, además de ganar miles de Likes, a la famosa también le llovieron los piropos, pues sus fans no dudaron en admirar la belleza natural de la actriz de Amigas y Rivales.

"Tu rostro es bonito....no todas tenemos ese privilegio", "Con esa cara puedes andar hasta con lagañas", "Bueno, reina, con TU cara lavada", "Hermosa", "Eso es amor propio", "Preciosa con y sin maquillaje", son algunos de los mensajes que la artista recibió en la caja de comentarios.

Personalidades del medio como Adamari López, Erika de la Rosa, Martha Debayle y Rebecca Jones, entre otras, también quedaron impactadas con la belleza natural de la actriz de origen polaco. Cabe señalar que Ludwika Paleta se dio a conocer en México tras participar en proyectos como Carrusel, en donde interpretó a la niña María Joaquina Villaseñor; Carrusel, El abuelo y yo, María la del barrio, Huracán, Amigas y Rivales, entre otras.

Dos de sus más recientes proyectos son: Guerra de Likes, película de Amazon Prime Video y ‘’Madre Hay Sólo Dos’, serie de Netflix.

