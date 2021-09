Orgullosa de su figura, Chiquis Rivera presume vestido de talla M y le dicen: “Parece refrigerador”

De nueva cuenta Chiquis Rivera vuelve a ser noticia en las redes sociales, pues ahora la cantante demostró que todo sacrificio tiene su recompensa y hoy en día se puede dar el lujo de modelar un entallado vestido negro, y aunque sus prominentes curvas son las que robaron la atención de los usuarios, la famosa sorprendió al revelar que su prenda era talla mediana.

Fue a través de sus historias de Instagram que Chiquis Rivera compartió un video en el que enfoca la cámara hacía su cuerpo, de arriba hacía abajo y viceversa, dejando ver toda su escultura figura, asegurando y presumiendo que su vestido es talla mediana.

Cabe señalar que el video de la hija de Jenni Rivera fue retomado por diversos perfiles de Instagram donde la cantante ha dividió opiniones tras decir que su vestido es talla mediana, especialmente en el del programa de Suelta la Sopa donde la famosa es la comidilla de todos.

“Mm M q llega hasta XXL de tanto q estira..! Así cualquiera mamacita”, “ Pues talla M, pero la mitad esta afuera pues que chiste”, “Mmmm si ella M yo soy xs”, “Jajajaja por q estira el vestido Jajajaja”, “ M de muuuuuuyyyy grande”, “Parece un Refrigerator con vestido”, “Si ella es M yo soy transparente”, “Talla M plus”, son algunos de los comentarios en la publicación de dicho programa.

No es la primera vez que Chiquis Rivera se ve envuelta en esté tipo de escándalos, pues su figura también ha sido severamente criticada por personalidades como Lyn May y Daniel Bosogno. Mientras que la vedette le ha sugerido que se ponga a dieta para su público, el conductor de Ventaneando ha sido más rudo en sus comentarios y hasta ha comparado a la cantante con un cuadro de Botero.

“La verdad es que está bien servidota. Parece cuadro de Botero ¿No?”, dijo el presentador de televisión durante una emisión del programa de Tv Azteca. Pese a los constantes ataques, Chiquis Rivera ha demostrado que le vale lo que las personas piensen de ella, sin embargo, decidió por voluntad propia cambiar su estilo de vida, alimentándose sanamente y realizar ejercicio, por lo que orgullasa presumió que ya es talla mediana.

"Me dicen y me critican mucho, por todo ¿lo saben sí o no? Pero a mí no me importa. Si no es una cosa es otra, que estoy gorda", fueron las palabras que la cantante utilizó durante un concierto en San Fernando, California, para defenderse de aquellos que los agrada su figura.

