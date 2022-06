Sin rencor, Aislinn Derbez reconoce que Mauricio Ochmann es buen padre y lo felicita

Pese a que el pasado mes de marzo del 2020 el matrimonio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann llegó a su fin, la hija de Eugenio Derbez y el protagonista de El Chema han dejado ver en más de una ocasión han dejado ver que tienen una buena relación, pues han estado juntos en eventos especiales junto a su hija Kailani, y este Día del Padre no fue la excepción, ya que, aunque la actriz no vio a su ex, reconoció que es un excelente padre.

Este pasado domingo se celebró el Día del Padre por lo que la actriz de La Casa de las Flores no quiso pasar desapercibido este día y felicitar a Mauricio Ochmann, quien es padre de su hija Kailani. Fue a través de una historia de Instagram que Aislinn Derbez compartió una fotografía en la que aparece la pequeña, Mauricio Ochmann y hasta la propia Paulina Burrola, actual pareja del actor de El Señor de los Cielos.

La fotografía fue acompañada con el siguiente mensaje, el cual dejó sorprendidos a muchos usuarios de las redes sociales. “Feliz día del padre a este súper papá”. Cabe mencionar que no es la primera vez que se ve en una misma imagen a Ochmann con su hija y su actual pareja, ya que en otras ocasiones también han posado juntos.

Como era de esperarse la imagen se hizo viral rápidamente y Aislinn Derbez se ganó un sinfin de aplausos por el respeto que tiene hacía Mauricio Ochmann y a su actual pareja para llevar una buena relación para hacer sentir bien a la pequeña, mientras este con cualquiera de los actores y sus respectivas parejas.

Fue en el 2020 cuando las estrellas de televisión decidieron que sus vidas debían tomar rumbos diferentes luego de vivir juntos un poco más de cinco años. Meses después llegó a la vida de Mauricio Ochmann la modelo Paulina Burrola, con quien se ha dejado ver muy feliz y con la que no descarta formar una familia.

"Pero creo en los rituales y sí creo en la unión de los matrimonios", respondió al ser cuestionado si tenía pensado llegar al altar con la modelo y conductora de televisión. Por su parte, Aislinn Derbez se encuentra disfrutando de las mieles del amor al lado del creador de contenidos,

Jonathan Kubben, con quien inició su romance desde finales del 2021.

En una reciente entrevista, Jonathan Kubben, confesó que su novio y su ex tienen una excelente relación e incluso todos los días se hablan y se ayudan. "Es impresionante ver cómo se llevan. Tienen una muy buena relación, todos los días se hablan, platican y se ayudan. Qué lección de vida pensar que las cosas pueden ser así. Porque los dos están pensando que tienen un objetivo en común que es que la niña esté bien y hacer que todo funcione por el bien de 'Kai'", dijo Kubben.

Así felicitó Aislinn Derbez a su ex Mauricio Ochmann el Día del Padre.

