Ordenan arresto de Inés Gómez Mont por caso de delincuencia organizada

Tras algunos meses de tenerla bajo la lupa como sospechosa de enriquecimiento ilícito, la tarde del pasado jueves, la Fiscalía General de México informó que fue emitida una orden de detención contra la popular presentadora mexicana Inés Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y otras 5 personas, implicadas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía precisó con un comunicado, que en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel "A", Inés "G", Edgardo Mauricio "V", Rosario "A", Margarita "C", Ricardo "P", Mauricio "R" y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes", señaló la Fiscalía.

Explicó que "tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal" y que en los casos de quienes huyeron del país "se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional".

La Fiscalía dijo que, según las investigaciones, estas personas "probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos".

Agregó que, para cumplir dicho objetivo, "presuntamente celebraban diversos contratos" con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, "utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban".

Todo esto con "la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes".

Además, dijo que durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor "Z", Armando "R", José "O", Ricardo "C", Yareli "C", quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

Mientras que el siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fue el que facilitó ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales, y en esa estructura se encontraron a Eduardo "G", Paulo "U", Emanuel "C", Jesús "P" y Jorge "N".

En el caso de una de las empresas que intervinieron y que estaba representada por su apoderado Héctor "Z", recibió más de 2.500 millones de pesos (unos 122 millones de dólares) en la probable comisión de los delitos ya referidos.

La Fiscalía señaló como "fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2.950 millones de pesos (144 millones de dólares). El 19 de octubre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga.

A mediados de septiembre trascendió que la pareja fue acusada de peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3.000 millones de pesos (unos 146 millones de dólares).

El 29 de septiembre, la popular presentadora se declaró "inocente" en un vídeo divulgado en redes sociales y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada. EFE

