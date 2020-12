¡Olvidó a Belinda! Lupillo Rivera no tiene ojos para nadie más

Tal parece que el trago amargo que vivió el cantante Lupillo Rivera con Belinda ya quedó atrás, luego de que la cantante pop no le correspondiera y terminara en los brazos de Christian Nodal, pues ahora el cantautor de música regional presentó a su nuevo amor, de la cual se siente totalmente enamorado.

Lupillo Rivera ya entregó su corazón y estrena nueva relación, la afortunada tiene como nombre Giselle Soto, tiene 25 años de edad, y aunque nació en California, es de origen mexicano.

“Yo estuve metiéndome ahí, yo miré una foto de ella, y nomás le puse un like, y nomás le puse allí: ‘muy bonita, muy hermosa’, y ya me contactó y comenzamos a platicar”, relató Lupillo Rivera para el programa de YouTube ‘Chisme No Like’.

Giselle Soto comentó que tenía conocimiento de quién era Lupillo Rivera, ya que antes había escuchado su música, pero cuando le dio like a su foto de Instagram y me mandó un mensaje para saludarlo, nunca imaginó que el artista fuera a responderle.

Como la canción de Belinda ‘Amor a primera vista’, el cantante quedó hechizado ante la belleza de Giselle Soto, a quien incluso sus hijas confundieron su bellaza con la de la colombiana Shakira.

“En el día del padre me visitaron mis hijas, y cuando entró Lupita y la miró, me dijo: ‘papi, es Shakira’, y ya la miré y dije: ‘oye, qué onda’, pero yo no me había fijado, la neta. Pero mis hijas también las recibieron y todo bien”, dijo el cantante.

Confesó que por la pandemia y lo enamorado que se encuentra le propuso a su nueva pareja vivir juntos, aunque esto pudiera sonar muy precipitado, no lo pensó dos veces para proponerle dar ese gran paso.

Por su parte Giselle Soto, comentó que sí tenía conocimiento de sus otras relaciones, sobre todo la que fue el titular de ocho columnas cuando Lupillo Rivera anunció que estaba enamorado de Belinda, durante las grabaciones del programa La Voz.

Lupillo Rivera expresó que ha dejado en el pasado sus fracasos amorosos, y solo piensa en el presente y futuro de su nueva relación, con quien dijo sentir una conexión y con quien pasará la navidad y fin de año.

Sobre el tatuaje que el cantante se hizo de Belinda, la novia de Lupillo externó que la Beli es una mujer muy linda y que tuvo la dicha de estar con ella, pero que retirárselo sería muy doloroso, por lo que preferiría que se tatuara encima otra cosa.

Incluso, Rivera mencionó que si está dispuesto a quitarse el tatuaje del rostro de Belinda para darle su lugar a Giselle, y hasta dijo que una compañía de láser le pagaría por hacerle ese favor.