Olivia Rodrigo se proclama mejor nuevo artista en los Grammy

La cantante estadounidense, famosa por interpretar a Paige Olvera en la serie original de Disney Channel, Bizaardvark, Olivia Rodrigo, recibió este domingo el título de mejor nuevo artista en la 64 edición de los premios Grammy, que se están celebrando en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.).

"Este es mi mayor sueño haciéndose realidad", aseguró la cantante, de 19 años, al recoger el gramófono dorado de la mano de Dua Lipa y Megan Thee Stallion, anteriores ganadoras de ese mismo premio.

El ascenso a la fama de Rodrigo ha seguido un ritmo vertiginoso que la ha puesto al nivel de fenómenos como Billie Eilish o Rosalía desde que publicó su primera canción a principios de 2021, "Drivers License".

En 2020, la estadounidense protagonizaba una serie de Disney Channel, "High School Musical: The Musical: The Series", cuando comenzó a publicar en su perfil de Instagram videos en los que interpretaba sus propias composiciones al piano.

Una de ellas llamó la atención lo suficiente como para que el sello Interscope, impulsor de la carrera de Lana del Rey y Lady Gaga, decidiera promocionar el sencillo comercialmente.

Con una sencilla letra sobre una ruptura amorosa el tema consiguió más de 21 millones de reproducciones en sus primeros tres días y pulverizó récords en las plataformas de "streaming".

La balada se viralizó en la plataforma TikTok y posicionó a Rodrigo como la artista más escuchada en el mundo anglosajón, por delante de Justin Bieber, Ariana Grande y The Weekend.

Tras el inmenso éxito, la cantante avanzó que estaba preparando su disco debut y a los pocos meses publicó "Sour", considerado el mejor del año para medios como Rolling Stone y que ha convertido a su autora en un icono de la generación Z que recibe comparaciones con Alanis Morissette y su "Jagged Little Pill", ganador del Grammy en 1996.

"Sour", que contiene temas como la guitarrera "Brutal", la grunge "Good 4 U" y la delicada "Traitor", se convirtió en el primer disco debut que colocaba todos sus sencillos entre las 10 canciones más escuchadas de las listas estadounidenses.

Olivia Rodrigo acudió a los Grammy con 7 nominaciones, entre ellas las cuatro categorías más importantes: mejor nuevo artista, álbum del año y grabación del año. EFE

