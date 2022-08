Olivia Newton-John, protagonista de ‘Vaselina’, muere a los 73 años

La superestrella del cine y la música, y recordada por su papel de Sandy en la película “Vaselina”, Olivia Newton-John murió a los 73 años este lunes luego de sostener una ardua lucha contra el cáncer, dio a conocer su esposo John Easterling en redes sociales.

Ganadora de un Grammy y que reinó en las listas de música pop, country, contemporánea para adultos y dance con éxitos como "Physical" y "You're the One That I Want", Olivia Newton-John falleció en su rancho del sur de California.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, escribió John Easterling. “Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

Así se despidió John Travolta

De 1973 a 1983, Newton-John estuvo entre los artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre los 10 mejores solo en los EE. UU., ganó cuatro premios Grammy, protagonizó con John Travolta "Grease" y con Gene Kelly en "Xanadu". El dúo de pasos rápidos de Travolta-Newton-John, "You're the One That I Want", fue una de las canciones más grandes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores”, escribió Travolta en una publicación en línea. “Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!".

“Physical”, el gran éxito con calificación R lanzado en 1981, fue el número 1 durante 10 semanas y fue nombrada la canción del año de Billboard a pesar de haber sido prohibida por algunas estaciones de radio. Un clip promocional sobre aeróbicos, filmado en los primeros años de MTV, ganó un Grammy al mejor video.

Newton-John se casó con John Easterling, fundador de Amazon Herb Company, en 2008. Participó en numerosas causas benéficas, sirviendo como embajadora de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y como vocera nacional de la Coalición Ambiental de Salud Infantil. También fundó el Centro de Bienestar y Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia.

Pero Newton-John tenía un admirador en el mundo del espectáculo que, con ella, se convirtió en uno de los equipos más inolvidables del cine. JohnTravolta había protagonizado la versión teatral de "Grease" y para la película planeada pensó que Newton-John sería la "última" Sandy, la buena chica que se pone dura en el acto final y atrapa a su hombre.

“Me preocupaba que a los 29 años era demasiado mayor para interpretar a una chica de secundaria”, dijo Newton-John, quien insistió en hacer una prueba de pantalla antes de aceptar el papel, a The Telegraph en 2017. “Todo sobre hacer la película fue divertido, pero si tuviera que elegir un momento favorito, sería la transformación de lo que llamo Sandy 1 a Sandy 2. Pude interpretar un personaje diferente y usar ropa diferente, y cuando me puse ese traje negro ajustado para cantar 'You're the One That I Want', obtuve una reacción muy diferente de los muchachos en el set”.

Le sobrevive su esposo, su hija Chloe Lattanzi, su hermana Sarah Newton-John, su hermano Toby Newton-John y varias sobrinas y sobrinos.

Con información de AP/Fotografías AP

