Olivia Collins confiesa que intentó quitarse la vida; vivió un infierno en casa

E n una reciente entrevista con varios medios de comunicación, la primera actriz mexicana de ascendencia chilena, Olivia Collins, abrió su corazón y aseguró que cuando se encontraba viviendo en España, en un momento de su vida pensó en quitarse la vida luego de vivir un infierno al lado de su ex esposo, Silvio García Patto, quien falleció hace tiempo.

En el marco de la presentación de su próxima obra en teatro, 'Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve', Olivia Collins, reveló que por algunos años, atravesó una situación muy difícil por lo que casi estuvo a punto de quitarse la vida, pero un ángel la salvó. "Sí llega el tema (del intento de suicidio), sí... yo traté de hacerlo pero tenía un ángel que se llama Cata... y que se quedó allá, con su hijo; y ella me la llevé yo de aquí de México, y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado de mi vida",

La intima amiga de Maribel Guardia confesó que de ese infierno que vivió, aprendió bastante. "De esa experiencia aprendí mucho y tuve dos hijas maravillosas, y ahora tengo un nieto maravilloso que si eso, ya que pasó que era el karma, era lo que tenía que aprender, pues ahora tengo el dharma. Sí puedo decir que llegas a un momento en que ya, la justicia divina viene a ti", agregó.

Olivia Collins manifestó que el apoyo de sus hijas fue fundamental tras atravesar este infierno, y que, además, ellas son quienes la han impulsado para que cuente lo que le sucedió y sea una inspiración para las mujeres que están viviendo una situación similiar para que no se queden calladas y levanten la voz. ''Me dicen: 'No, mamá, lo debes de hablar, lo debes de decir,porque las mujeres te están esperando, y tu que eres una persona pública, que eres una mujer empoderada, pues puedes decir que eres como todas, que te pasó también y que fue grave; también nosotras, mamá, sufrimos todo eso'', contó la famosa.

En cuanto a qué les puede decir a las mujeres que sufren de violencia, la actriz de 64 años indicó: "Nadie te puede quitar tu autoestima, nadie te puede decir 'no hagas esto', nadie te puede violentar". Olivia Collins dejó claro que siempre ha sido una mujer guerrera, pues a pesar de haber pasado por situaciones muy desagradables la han llevado a ser la mujer que es ahora.

"He sido una mujer, una guerrera... he vivido muchas cosas, he aprendido de ello. Lo tomo como un aprendizaje, y ese aprendizaje me ha llevado a ser la mujer que soy ahora, y la mujer que yo les he enseñado a mis hijas que sean", finalizó Collins.

Cabe mencionar que las declaraciones de la actriz no fueron bien recibidas por muchos, quienes aseguraron que la artista solo quiere publicidad, pues su ex ya falleció y no tiene como defenderse e incluso la cuestionan sobre por qué no lo dijo antes. "Que pinche maña de contar cosas para buscar lastima. Son cosas del pasado, para que recordar y estar viviendo en el sufrimiento. Ya hasta la persona se murió. Lo que es buscar publicidad. No escribe el libro porque nadie se lo va comprar", "Por qué lo cuenta hasta ahorita", "Quiere publicidad", son algunos de los mesajes en redes sociales.



