Olga Tañón y Nacho unidos en "Ojalá", aspirante exitoso en festivo del verano

La cantante puertorriqueña de merengue Olga Tañón estrenó este jueves junto al venezolano Nacho "Miguelito" Mendoza, el "remix" del tema "Ojalá", el cual ambos esperan que se convierta en el éxito de las fiestas del verano. Y aunado a la emoción de estrenar el sencillo, la cantante está de manteles largos, tras cumplir el pasado 13 de abril, sus 55 años de vida.

"I'M BACK!!! (Estoy de vuelta)", exclamó Tañón, conocida como "La mujer de fuego del merengue", en un comunicado de prensa difundido por sus representantes.

"Me encuentro disfrutando de una etapa personal y profesional muy atractiva por todos los cambios que he experimentado, tanto en el plano personal como todos los cambios que se están experimentando día a día en el mundo del entretenimiento", agregó Tañón.

Nacho, por su parte, destacó que la experiencia de grabar con Tañón "ha sido un sueño cumplido", al tiempo en que dijo que la artista puertorriqueña ha sido "una gran referencia" para su carrera, una persona que "admira" y que cree que es "sinónimo de éxito".

"Mis expectativas han sido cubiertas y espero poder interpretar este gran tema juntos en vivo para todo el público que sigue nuestras carreras", expresó Miguel Ignacio Mendoza Donatti, nombre verdadero de Nacho.

El "remix", a su vez, cuenta con un videoclip que fue grabado en la ciudad de Medellín, Colombia, con la empresa audiovisual Punto 8. El video fue dirigido por Andrés Ricaurte y Billy Denizard, esposo de Tañón. EFE

Además, la intérprete de Merengue, anunció a través de su cuenta de Instagram, que está ansiosa por el estreno de "Ojalá, el remix", el próximo viernes15 de abril: "MAÑANA #OJalaRemix @nacho ESTRENO, 15/ABRIL!!! PRE-GUARDA AHORA https://onerpm.link/ojalaremix #OlgaTañon #Nacho #OjalaRemix #Venezuela #PuertoRico #Spotify #Itunes #AppleMusic #Tidal #AmazonMusic".

