"Ojalá se esté quemando en leña verde en el infierno": Alfredo Adame a Magda Rodríguez

El polémico actor y presentador de televisión Alfredo Adame, volvió a causar una controversia al hablar de la fallecida productora de Hoy, Magda Rodríguez, de quien no habló muy bien y deseó que se esté quemando en leña verde en el infierno.

Fue durante una entrevista para el programa de YouTube “En Shock“, de Javier Carvajal, que Alfredo Adame no se tentó el corazón para hablar mal de la fallecida productora de Hoy de Televisa, con quien aparentemente tenía problemas, mostrando las ganas de que la productora de televisión se esté quemando en leña verde en el infierno.

"Magda Rodríguez era otra delincuente y ojalá y se esté quemando en leña verde en el infierno, de Magda sí te puedo decir que estaba al tanto, que sabía y todo, porque ella manejaba también la nómina y porque ellas eran socias en este programa: una era la productora ejecutiva y la otra era productora y conductora”, dijo el ex político.

Pero no fue todo, ya que el conductor de 63 años aseguró que la madre de Andrea Escalona pertenecía a una secta satánica, razón por la que la productora invitaba constantemente al cazafantasmas, Carlos Trejo, además de cometer algunos delitos fiscales como Laura Bozzo.

"Por qué entiendes que Magda Rodríguez invitara a Carlos Trejo a su programa cada rato, ya te estaré platicando lo de una secta satánica. ¿por qué Magda Rodríguez me atacaba a mí tan grueso, por debajo del agua? ¿ Por qué me ponía el estúpido de Origel y a estas dos tipas, Martha Figueroa y Aurora Valle?”, expresó Alfredo Adame a Carvajal.

Como era de esperarse las declaraciones del polémico actor generaron toda una controversia en las redes sociales e incluso famosos como Andrea Legarreta salieron en defensa de Magda Rodríguez.

“¿Qué te digo? En primera, no lo he visto ni lo he escuchado y por otro lado... prefiero ignorar sus comentarios. No, no, no... yo no le mando ningún mensaje. Sinceramente prefiero conectar con cosas lindas, positivas, con respeto, con buena onda y buena energía... la verdad prefiero no comentar", dijo Andrea Legarreta durante un encuentro con diversos medios de comunicación.

Cabe señalar que fue el pasado 1 de noviembre que la productora Magda Rodríguez falleció a sus 57 años tras sufrir un shock hipovolémico derivado de un sangrado del tubo digestivo.

