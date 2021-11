Ofrecen los dos Latin Grammy de Patria y Vida a la Virgen de la Caridad

Tras el impacto que ha causado el tema "Patria y Vida" que fue compuesto por varias estrellas cubanas de la música este 2021, fue en la reciente gala de los Latin Grammy que dos de los representantes de Cuba, ofrecieron en nombre del pueblo cubano, los dos premios ganados, a la Virgen de la Caridad del Cobre, en la ermita dedicada a la patrona de Cuba en Miami.

El rapero Yotuel Romero y su esposa, la también cantante Beatriz Luengo, vestidos totalmente de blanco y acompañados de su hija más pequeña, asistieron a una misa dominical en la ermita de la virgen, ante la cual pusieron las dos pequeñas esculturas en forma de gramófono que representan los premios Latin Grammy.

Los fieles coreaban las palabras patria y vida y al igual que los sacerdotes que oficiaron la misa arrancaron en aplausos después de que el cantante pusiera los premios sobre una mesita situada junto al altar que estaba adornado con la bandera de Cuba, según puede verse en los videos grabados por los fieles.

En un momento de la ceremonia los presentes cantaron a viva voz la canción, que fue publicada junto a un videoclip en febrero de 2021 y lleva ya 9,6 millones de visualizaciones en YouTube.

El tema se ha convertido en el himno de quienes reclaman cambios en Cuba y ha acompañado las protestas surgidas este año en la isla, fuertemente reprimidas por las autoridades cubanas.

Producida por Asiel Babastro, "Patria y vida" es interpretada por Yotuel Romero, Descember Bueno, Alexander Delgado y Randy Malcom, que forman Gente de Zona, y los raperos "El Funky" y "El Osorbo", este ultimo preso en una cárcel en Cuba desde mayo pasado.

El 18 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.) recibió los premios Latin Grammy a canción y del año y canción urbana del 2021 y sus intérpretes dijeron que es un premio al pueblo cubano y su lucha por la libertad.

Beatriz Luengo, cantante y compositora española, participó en la creación de "Patria y vida" y subió al escenario de Las Vegas para recoger el premio a mejor canción urbana. EFE

on información de LATIN GRAMMY / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía Instagram Gente de Zona

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!