Obligan a Karla Panini a cerrar su Instagram; por qué lo hizo

Karla Panini de nueva cuenta se vio envuelta en una polémica luego de que decidiera contestar el comentario de un hater que compartió una imagen en una de sus publicaciones. Tal parece que miles de personas no le han perdonado a Karla Panini de la traición que le hizo a su mejor amiga y compañera de Las Lavanderas, Karla Luna, sin embargo, eso no le ha impedido seguir con su vida al lado de su esposo Américo Garza.

Esta mañana Panini se vio obligada a cerrar su cuenta de Instagram tras enfrentarse con un usuario, quien le recordó la traición a Luna. Y es que desde el pasado miércoles, comenzó a circular una imagen en la que aparece Karla Panni y su esposo, el día de su boda junto con una frase “¡Quédate en casa! ¡Así como te quedaste con el esposo de tu amiga!”.

Imagen que disgustó a La Comare Güera por lo que decidió no quedarse callada y responder a tal insulto, siendo parte de un fuerte enfrentamiento, no solo con el usuario que compartió dicha imagen sino con varias personas que no dudaron en recordarle lo mismo.

“Qué bonitos salimos. Fue uno de los días más felices de nuestra vida y quédate en casa mi reina ¡pero quédate! Así como nosotros nos quedamos juntos, así contra viento y marea quédate en tu casa, pero quédate”, respondió la comediante.

Tras la respuesta y los ataques que recibió Panini, está rápidamente se volvió tendencia en Twitter, red social donde también fue blanco de ataques, por lo que Karla optó por cerrar su cuenta en Instagram y solamente dejó activa la de “Mal Influencers”, la cual está dedicada a promocionar el programa de comedia donde ella colabora.

Sin embargo, Karla Panini no se ha salvado de ser criticada en esta cuenta, ya que debido a que se revivió la polémica, se pueden leer mensajes con la misma frase de “Quédate en tu casa así como te quedaste con el esposo de tu amiga” o bien “Si el coronavirus tuviera cara” .

Recordemos que fue en el 2014 cuando Karla Luna anunció que su esposo Américo Garza le había sido infiel con su amiga Karla Panini.

“Karla era mi paño de lágrimas. Me siento burlada porque cuando yo iba perdiendo terreno sobre mi matrimonio, ella lo iba ganando. Ya no quiero estar junto a 2 personas que me causan cáncer. No los culpo de mi cáncer en la matriz. Es un cáncer de vida, es algo que me lastimó tanto”, dijo la fallecida comediante.

Desde entonces la vida de Karla Panini cambió, ha sido blanco de ataques en las redes sociales.