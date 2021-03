OMG! No cree y no se quiere vacunar Eugenio Derbez contra el Covid-19

El actor Eugenio Derbez confiesa haberse unido a las filas de habitantes de Estados Unidos que no creen en la vacuna contra el Covid-19, motivo por el cual, no quiere vacunarse. Pues fue a través de sus redes sociales, que el comediante dio a conocer su postura sobre el antídoto y tuvo una charla en vivo con un especialista con quien platicó sobre el tema.

Fue en un live a través de su cuenta oficial de Instagram, que Eugenio Derbez, hizo una entrevista al doctor Anthony Fauci -especialista en Inmunología y Miembro del Grupo de Trabajo sobre el Covid-19, con el fin de que los habitantes estadounidenses y en general, conocieran más sobre la vacuna y se sintieran más seguros para ponérsela.

Sin embargo, con todo y la información recibida por parte del especialista, el también productor de cine y televisión, se mostró confundido y renuente a dejar que se le ponga dicha vacuna y fue por eso que el programa de revista de Univisión Despierta América, lo cuestionó sobre el tema:

Lee también: Eugenio Derbez se somete a cambio de look y a sus 59 años, luce como uno de 40

"Tenía yo muchas dudas. Yo creo que la vacuna es algo muy personal", dijo Derbez entre risas; y es que, al mismo tiempo, el comediante de 59 años de edad, dejó ver que la decisión de ponérsela o no, es algo muy pesonal; pero además, la rapidez con la que se ha hecho la vacuna, también lo hace dudar.

"El tiempo de autorización de la vacuna fue muy corto", dijo el productor y actor de "La Familia P. Luche" (2002) y agregó: "Antes de tener esta entrevista con el doctor Fauci, yo le dije a los de la Casa Blanca: 'Bueno, ¿quieren que lo entreviste para que convenza a los latinos? Primero déjenme investigar. Yo soy uno de los latinos escépticos y nada más quiero estar muy bien informado antes de tomar la decisión'...".

Y es que, su temor de aplicársela es tan grande, que el esposo de Alessandra Rosaldo, se puso a investigar como prometió y descubrió que otro motivo más que va en contra del antídoto; así lo dijo: "Sí, está comprobado que: uno, que la vacuna no evita que te contagies. O sea, de todas maneras te contagias a pesar de que estás vacunado. Lo único que hace es que suaviza los síntomas. De todas maneras lo transmites".

Lee también: Dalilah Polanco habló sobre su relación con Eugenio Derbez

Y por si fuera poco, Eugenio Derbez sigue teniendo dudas respecto al antídoto, debido a que luego de los puntos anteriores, aún no desconoce cuáles son sus efectos secundarios y se cuestiona a sí mismo si se presentan o no estos efectos y qué tan agresivos pueden llegar a ser para el cuerpo humano.

Además el ex esposo de Victoria Ruffo, asegura que por sí mismo, puede contrarestar el virus debido al buen orden y estilo de vida que lleva: "Aparte, tengo un estilo de vida muy sano y siento que mi cuerpo puede ser también, si me llego a contagiar, que genere los anticuerpos necesarios y tal vez no necesite la vacuna".