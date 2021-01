Cecilia Galliano se toma foto desde un ángulo perfecto

Con una fotografía en donde aparece muy sexy, Cecilia Galliano, celebró sus dos primeros millones de seguidores en Instagram. La conductora de televisión acompañó la sensual imagen con, “Saben qué? Somos 2 millonessssssss, no me lo creía ... gracias gracias gracias por el amor y compañía que me dan”, escribió la presentadora de Televisa.

En la imagen, que fue tomada desde un ángulo perfecto, Cecilia Galliano aparece recargada a un poste de madera en el que resalta no solo su rostro, sino también sus atributos, que a más de alguno le causó un infarto. Y aunque a la ex de Sebastián Rulli solo se le ve la parte del pecho para arriba fue suficiente para que sus seguidores cayeran rendidos a sus pies.

En la fotografía se ve Cecilia Galliano muy natural, solo sus labios pintados de un tono rojo oscuro, y con lo que parece un traje de baño rayado, color blanco con café. “Wow que cuerpaso hermosa, cómo me gustas”, “ Que mujer. Eres tan bella” “Que bonita”, “ Siempre luces espectacular amor”, “ Hermosa como siempre y esa mirada me cautiva, un beso belleza “, “ Eres una princesa te amo nena”, son algunos de los comentarios en la publicación de Cecilia Galliano.

Lee también: La escandalosa y atrevida foto de Cecilia Galliano ¡OMG!

A unas horas del post este lleva más de 47 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios con los que los usuarios halgan a la ex esposa de Sebastián Rulli. No es raro que la modelo argentina cautive a sus seguidores con este tipo de imágenes, pues ella sabe bien cómo conquistarlos.

Cecilia Galliano es conocida por conducir programas como Amantes de café, Los 10 primeros y Sabadazo de Televisa. Sabadazo duró al aire seis años, y desde entonces, la argentina no ha tenido un trabajo estable. La modelo argentina también ha participado en novelas como; La taxista, Mi corazón es tuyo, De que te quiero, te quiero; Una familia con suerte y Recuérdame.

Cecilia Galliano también ganó popularidad luego de haber siddo esposa del galán de Televisa, Sebastián Rulli, con quien compartió su vida durante cuatro años y con quien tuvo un hijo.Actualmente la faamosa de 39 años goza de su soltería.