Nuevo álbum de Selena Quintanilla se estrenará 27 años después de su muerte

Un nuevo álbum de la reina del estilo Tex-Mex Selena Quintanilla saldrá a la venta probablemente el próximo mes, 27 años después de su trágica muerte, anunció el padre de la cantante, Abraham Quintanilla. El álbum tendrá 13 canciones grabadas por la artista antes de su deceso y con nuevos arreglos de su hermano A.B. Quintanilla, explicó el padre de la cantante en una entrevista con Latin Groove News.

Una de las canciones fue grabada por Selena cuando tenía 13 años, pero su hermano actualizó digitalmente su voz para que suene justo como estaba antes de su muerte, explicó Quintanilla.

Añadió que Suzette Quintanilla, hermana de Selena, ayudó a diseñar la carátula del álbum y resaltó que no solo la música del álbum es nueva, sino que "los arreglos son completamente nuevos", lo que le dará un toque muy moderno a la música de la cantante, que murió de 23 años.

Lee también: Julieta Venegas anuncia su nuevo sencillo "Nuevo Amor" que estrenará el 18 de marzo

En esa fecha Yolanda Saldívar, quien fuera presidenta de un club de fans y más tarde, su asistente, disparó contra Selena Quintanilla en un hotel del Corpus Christi, una localidad texana. La estrella de la música latina en EE. UU. fue declarada muerta a su llegada al hospital.

Lee también: Café Tacvba anuncian dos conciertos en Barcelona y Madrid en septiembre

"Selena se ha ido hace (más de) 26 años... Lo que me asombra a mí, a Suzette, a mi familia, es que el público todavía recuerda a Selena. No la han dejado ir. Están esperando un proyecto", resaltó Quintanilla en la entrevista.

"Me gusta que salga esto, y sé que será bien recibido por el público", agregó sobre el disco, que será lanzado por Warner Music.

Selena fue honrada por los premios Grammy con un galardón a la trayectoria el año pasado. "Dije justo después de que ella falleciera que iba a tratar de mantener viva su memoria a través de su música, y lo hemos hecho. Veintiséis años después, Selena está muy presente en el mundo de la música actual", valoró el padre de la artista. EFE

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Los Ángeles, Ca. (EE.UU.) / Fotografía Instagram Selena Quintanilla

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!