Novio de Livia Brito podría pasar hasta 60 años en la cárcel si es declarado culpable

Hace unos días, el asesor de imagen, Enrique Hernández, denunció a través de sus redes sociales a Mariano Martínez, novio de Livia Brito, de secuestro y robo, luego de contactarse con él con la intención de que conociera su trabajo y buscar alguna posibilidad de trabajar juntos, sin embargo, todo terminó mal por lo que Martínez podría pasar hasta 60 años en la cárcel si es declarado culpable.

“Entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos y pies, me quitaron mi celular y yo le preguntó sobre el video, él se fue y me quedé con su supuesto primo y después sacó un cuchillo”, denunció el asesor de imagen a través de sus redes sociales, además de presentar la denuncia que interpuso ante la Fiscalía por secuestro y robo.

Ante este caso, el abogado Víctor Carrillo indicó a la revista Tv Notas que la acusación que se hizo en contra del novio de Livia Brito, es muy grave, por lo que, de resultar culpable, el también influencer, podría pasar entre 40 a 60 años en la cárcel. El experto en leyes aseguró que debido a que el novio de la protagonista de telenovelas de Televisa, supuestamente retuvo en contra de su voluntad al asesor de imagen por más de cuatro horas, este delito no se considera como una tentativa, sino como un hecho consumado, por lo que no tendría derecho a una fianza.

“El delito es considerado grave, por lo que la pena va de 40 a 60 años de cárcel, no alcanza fianza porque es un delito de prisión preventiva oficiosa. Habrá que esperar a cómo se vaya desarrollando la investigación del Ministerio Público, pero como estuvo privado de su libertad por más de cuatro horas, ya no es tentativa sino un hecho consumado”, explicó el jurista.

La revista de circulación nacional también aprovechó para contactar a Enrique Hernández, quien contó a detalle cómo fue que se contactó con el novio de Livia Brito y con qué intención. Mientras que Mariano Martínez compartió en su defensa unas capturas de pantallas en donde asegura que fue Hernández quien lo contactó primero, el profeisonal contó que fue al revés.

Hernández indicó que el novio de Livia Brito le pidió que le mostrara su trabajo y quedaron en reunirse; sin embargo, un día después de su encuentro, Mariano Martínez le dijo que se le había extraviado unos documentos por lo que le pedía que se fijara si se los había llevado, para posteriormente privarlo de su libertad.

“Su primo Cipriano me amarró muy fuerte de pies y de manos con una cuerda, me puso un cuchillo en la cara, en la espalda, me desabrocharon el pantalón... y me dijeron: ‘no intentes hacer algo, porque no vas a salir de acá’”, contó. Asimismo, el maquillista, responsabilizó al novio de Livia Brito si le llegara a suceder algo.

“Si algo me llegara a pasar, responsabilizo a Mariano Martínez y a su primo Cipriano Silva”. Por otro lado, Enrique Martínez le pidió a Livia Brito tener cuidado: “Ojalá que tenga cuidado, quizás también corra un riesgo”.

