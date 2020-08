Norma Lazareno y la estremecedora experiencia que tuvo con su hija que murió

En el año de 1997, la actriz Norma Lazareno vivió en carne propia la pérdida de su hija , Paulina Ferrel. La joven murió en un trágico accidente automovilístico al igual que la hija de Silvia Pinal.Paulina Ferrel falleció a los 19 años y sus últimas palabras fueron "Voy saliendo de la casa de Nicandro ( Díaz, productor de telenovelas). ¡Tengo buenas noticias! Ya voy para allá", le dijo la joven a su madre minutos después Paulina sufrió el terrible accidente que acabó con su vida.

Tras varios años de la muerte de Paulina, Norma Lazareno contó que vivió una estremecedora situación, su hija intervino en un asalto que sufrió. En el 2019, la actriz contó al programa Venga la Alegría que su hija la acompañó para que no le pasara anda cuando unos ladrones entraron a robar a su casa.

"Me asaltaron dentro de mi casa, entraron a robar, estaba sola, era un domingo y el servicio se había ido. Cuando me di cuenta ya estaban adentro 2 hombres jóvenes que me dijeron ‘no le vamos a hacer daño, sólo díganos dónde están sus cosas de valor'", comentó la actriz.

Sin embargo, los ladrones maniataron a la actriz y le taparon la boca, situación que la aterró, pero segundos después algo increíble sucedió; sonó el teléfono y escuchó que uno de los hombres le dijo al otro, vámonos porque llegó un vehículo rojo. "Yo estaba aterrada, me maniataron, me pusieron la mitad de la boca tapada, y de repente sonó el teléfono de uno de ellos diciendo 'vámonos porque está llegando un coche rojo al garage de la señora', y se fueron", contó la actriz.

Pese a que Norma sabía que no esperaba visitas o que alguien podría meter el coche al garage, la sorpresa vino después cuando se trasladó al lugar y descubrió que no había ningún coche y menos de ese color, pues desde que falleció su hija, jamás ja comprado un carro de ese color.

"Me fui al garage y no había nada, el único coche rojo que he tenido en mi vida es el que tenía mi hija Paulina en el que falleció en un accidente en 1997 y que intervino para que no me pasara nada, no hay otra explicación, no hay ningún otro auto rojo, el único que había era el de ella y obviamente yo jamás he querido tener un coche de ese color", señaló en Venga la Alegría.

