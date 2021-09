Nominación a Patria y Vida en Latin Grammy es al pueblo cubano, dice Gente de Zona

Las dos nominaciones obtenidas en los premios Latin Grammy por la canción "Patria y Vida", el "himno" de las protestas en Cuba, desataron el pasado martes la alegría entre sus autores e intérpretes como Gente de Zona y figuras del exilio cubano en Miami; quienes aseguraron que la nominación es para el pueblo cubano.

"¡Por primera vez en la historia que el pueblo de Cuba está nominado a los Latin Grammy!????", escribieron en Twitter Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes del dúo Gente de Zona, que participó en la grabación de la canción junto a Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky.

"No es una nominación a nosotros, los artistas, es una nominación al pueblo de Cuba", dijo Gente de Zona.

"Estas nominaciones son probablemente las más emotivas porque son para una canción que escribimos con la intención no solo de inspirar a nuestros compatriotas cubanos, sino también de dar a conocer la situación en nuestro país", dijo en una declaración enviada a Efe Yotuel Romero.

"El hecho de que se haya convertido en una pieza tan importante de las protestas sin precedentes por la libertad que comenzaron en julio en Cuba, ha ayudado a que esta canción cobre una nueva vida y estamos muy agradecidos", agregó Yotue, ganador de un Grammy y de dos LatinGrammy, sobre las nominaciones a "Patria y vida".

La Canción, que salió a la luz en febrero pasado y se convirtió en la "banda sonora" de las protestas que estallaron en Cuba en julio, como dijo Yotuel Romero, está nominada en las categorías Mejor Canción Urbana y Canción Del Año, según anunció hoy la organización.

Uno de sus intérpretes, el rapero Mikael Osorbo, El Osorbo, está preso en Cuba desde julio.

En declaraciones a Efe la opositora Rosa María Payá subrayó que "Patria y Vida" es "la canción del año, y es fantástico que la industria de la música lo reconozca".

"No solo por el valor de la música, la poesía y la interpretación de seis maravillosos músicos cubanos, sino porque trasciende el mundo del entretenimiento para hablarle a las conciencias del pueblo cubano y de los ciudadanos del mundo", subrayó.

Según Payá, "Patria y Vida" cumple con lo que el arte está llamado a ser: "conciencia de la sociedad y por tanto también un factor de cambio".

"Sus intérpretes en la isla como Maikel Osorbo, hoy en prisión, están pagando las consecuencias y la solidaridad entre sus colegas es fundamental", subrayó. El Funky, otro de los músicos de "Patria y Vida" , se declaró "feliz con esta gran noticia" en un mensaje en Twitter en el que mencionó a El Osorbo y al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al periodista Esteban Rodríguez, ambos presos en Cuba.

El video de "Patria y vida", que salió en febrero, ha tenido hasta ahora más de 8.4 millones de visualizaciones en YouTube. La letra condena los más de 60 años de "represión" y de "dignidad pisoteada" en Cuba, les dice a los que mandan en el país desde hace más de 60 años que "ya se acabó" y hace votos por un "nuevo amanecer".

Desde el título, la antítesis del lema "Patria o Muerte" del régimen, hasta la última palabra, la canción es abiertamente contraria al Gobierno de Cuba y a sus políticas. "No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida", dice la canción.

En el premio Latin Grammy a canción del año 2021 compiten también "A tu lado" (Paula Arenas), "A veces" (Diamante Eléctrico), "Agua" (Tainy y J Balvin), "Canción bonita" (Carlos Vives y Ricky Martin), "Dios así lo quiso" (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra) y "Hawái" (Maluma).

Completan la lista de candidatas "Mi guitarra" (Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella), "Que se sepa nuestro amor" (Mon Laferte y Alejandro Fernández), "Si hubieras querido" (Pablo Alborán), "Todo de ti" (Rauw Alejandro") y "Vida de rico" (Camilo).

La gala de entrega de los Latin Grammy se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.). EFE

Con información: LATIN GRAMMY / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografia Instagram Gente de Zona

