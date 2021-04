Noelia revela que fue ultrajada por un maestro a los 9 años

Luego de que hace unos años Noelia confesará que fue abusada sexualmente por su padrastro,Topy Mameri, y que su madre Yolandita Monge dudara de sus palabras, la cantante volvió a dejar perplejos a sus fanáticos con sus recientes declaraciones en donde indicó que fue ultrajada por un maestro cuando tenía 9 años.

Fue durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa que Noelia contó un poco más de lo que muchos ya sabían; los difíciles momentos que vivió durante su infancia y que aún la persiguen. La cantante abrió su corazón y señaló que no solo el esposo de su madre se aprovechó de su inocencia sino que un maestro también lo hizo cuando ella era tan solo una niña.

“A los nueve años un maestro de Educación Física, me ultrajo”, señaló Noelia durante la entrevista exclusiva al programa de Telemundo, misma en la que dejó entrever que apoya las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, quien acusó a su abuelo materno, Enrique Guzmán de abusar de ella.

Lee también: Entre flores, Demi Rose presume cuerpo de sirena en diminuto bañador blanco

Según relató Noelia durante la entrevista el caso de ella y el de Frida Sofía son muy similares, pues recordó que cuando rompió el silencio su familia no le creyó y se echó a todos encima. Además, tras revelar lo que sufrió durante su infancia le costó su carrera musica, pues le cerraron las puertas por lo que tuvo que incursionar en el cine para adultos.

“Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían”, recordó durante una entrevista la intérprete de Clávame tu amor





Noelia alcanzó la fama internacional en la década de los 90. Los temas, “Tú","Te Amo", "Clávame tu amor" , "Como duele" y "Candela", la colocaron en la favorita de millones de personas, sin embargo, su carrera se vino abajo después de haber vendido más de 10 millones de copias de sus seis discos.