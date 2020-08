Noelia: "Hubiera sido mejor ser huérfana que tener una mamá como la mía"

Hace unos días, la cantante Noelia, sorprendió al mundo con declaraciones hechas sobre su vida pasada, cuyos recuerdos no son nada gratos; así lo dejó ver la actriz, luego de advertir que hubiera sido mejor no tener mamá que la que le tocó, siendo ésta una reconocida artista Yolandita Monge.

En entrevista virtual con el Gustavo Adolfo Infante, Noelia contó algunas cosas muy privadas de su vida, como la situación que vivió con su madre desde pequeña, quien tras haber permitido que su pareja tuviera influencia sobre ella misma cuando apenas era una niña, se ha ganado el desprecio de la cantante puertorriqueña.

Para empezar la charla, Noelia expresó su sentir en cuanto al asunto de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, así como las drásticas medidas que se han tenido que tomar por la nueva normalidad.

Pero ante el cuestionamiento de Gustavo sobre en qué momento empezaron las diferencias entre ella y su madre, Noelia contó que desde el momento que ella nació:

"Desde que nací y tengo uso de razón las historias las supe por ella misma -su madre- y por familiares, pero porque ella misma me lo explicó, que sentía rechazo, que yo no paraba de llorar, pero desde que nací fui una bebé que tuvo que manejar altos niveles de estrés porque mi papá era alcohólico y porque mi mamá es quien es... problemas psicológicos, etc... esa fue la historia que me tocó".