Nodal se enoja y filtra comprometedores mensajes de Belinda; lo llaman poco hombre

El nombre de Christian Nodal y Belinda vuelve a dar de qué hablar luego de que la mamá de la intérprete de Sapito diera Me Gusta a un comentario donde un usuario llamó naco al cantante del regional mexicano, situación que sacó de sus casillas al famoso quien después filtró algunos comprometedores mensajes que recibió de Belinda pero usuarios lo tacharon de poco hombre.

La polémica de nuevo empezó cuando en una publicación de Instagram de Belinda Schull, madre de la reina del pop apareció un comnetario que decía que la artista era lo máximo, y que esperaba que ya no volviera con el naco de Nodal, a lo que la adulta respondió con un emoji de aplausos, situación que habría molestado a Christian.

Pero no fue todo, acto seguido la mamá de Belinda compartió el siguiente mensaje: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, momento que hizo estallar al cantante del regional mexicano, quien comenzó a sacar los trapitos al sol a Belinda.

Pues ante las indirectas, el intérprete de Adiós Amor no se quedó callado y no dudó en responderle a la mamá de Belinda e incluso filtrar algunos comprometedores mensajes que la cantante le envió mientras eran novios en donde le pedía dinero. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando”, escribió el artista. Asimismo, Christian Nodal confesó que no les pedía créditos en canciones, además de expresar que su relación con la cantante se acabó cuando él se cansó de dar.

“No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, agregó en su publicación que generó toda una controversia en las redes sociales e incluso muchos usuarios tacharon a Christian Nodal de poco hombre por exponer de esa forma a Belinda.

Pero el artista le llovieron más críticas y aún más tachado de poco hombre al compartir una captura de una conversación por WhatsApp que tuvo con Belinda y en donde ella le pide dinero para arreglarse los dientes. “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, dice una parte del mensaje que filtró Christian Nodal.

Posteriormente la famosa le envía otro mensaje que opta por eliminar y después le reclama y asegura que se arrepiente de todo lo que sufrió al lado de él y lo culpa de destruirle la vida.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en el screenshot.

La captura que Christian Nodal compartió.

