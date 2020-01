No seas Celoso de Kimberly Loaiza ya tiene 53 millones en Youtube

A casi un mes del lanzamiento de No seas Celoso de Kimberly Loaiza, el tema ha roto récord, pues hasta el momento ha sido la canción con más éxito de la Lindura Mayor, pues en tan solo unos días de su lanzamiento se volvió tendencia en México y en algunos otros países del mundo.

Hasta el momento No seas Celoso lleva 53,718,119 vistas en Youtube razón por la que Kimberly Loaiza no dudó en festejar en Instagram este logro, además de celebrar que también en Spotify Five llegó al millón de reproducciones.

“Hola linduras, oigan estoy muy contenta por que No seas Celoso ya tiene 52 millones, casi 53, omg, linduras, enserio muchas muchas gracias. OMG linduras ? mi primer millón de oyentes en @spotify seguímos en portada de Top viral gracias @spotifymx y gracias a todos ustedes por su apoyo linduras ? estoy muy contenta, mas de 50 millones de reproducciones el video oficial, no lo puedo creer, es increíble lo que esta pasando con #NoSeasCeloso? sigan subiendo sus videos con la canción para compartirlos?. LOS AMO!!, señaló La Lindura Mayor en dicha red social.

Kimberly Loaiza también aprovechó para indicar que iba a responder los comentarios de todas aquellas personas que la han apoyado y que la siguen apoyando.

“Tengo muchas ganas de hablar con ustedes por mensajito linduras, estaré mandando muchos mensajes a ustedes las personitas que tanto me apoyan, estaré muy pendiente las 24 horas”, señaló.

Kimbery Loaiza también compartió en sus Stories de Instagram la deliciosa rosca con la que deleitó su paladar el Día de Reyes.

