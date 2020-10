No se queda callado y contesta a rumores Eduardo Capetillo.

Luego de haber estado bajo las influencias de sus adicciones, dijo que no aprovechó y gozo “el regalo”, que le hizo su hijo primogénito cuando este apenas era un adolescente, Capetillo mientras cantaba la letra de la canción 'Más que alcanzar una estrella', paró la interpretación y recordó cuando su hijo era menor, este había hecho un esfuerzo para subirse al escenario con él, pero lo triste es que apenas lo recuerda, por culpa de sus adicciones.

"Estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… Y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma", fuerón palabras del cantante. Después de eso, se le vio a Biby Gaytan llorar.

El cantante y actor en una entrevista para ' Sale el sol', habló de cómo logró superar con su hijo la situación de haber estado ausente, "Con mi hijo también tuve el proceso que tuve que tener como ser humano por haber estado ausente”, señaló que es "un ser humano con defectos y virtudes. Normal, como cualquier otro".