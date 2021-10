Desde que se divorciaron, Lucero y Mijares han mantenido una gran relación de amistad y dan muestra de lo bien que se llevan cada domingo en “El retador”, reality show de Televisa donde ambos son jueces, pero en esta ocasión un comprometedor video puso en aprietos a la cantante, quien tuvo que explicar ciertas cosas.

Su trato ha sorprendido a muchos debido a que es poco común que una ex pareja tenga tal entendimiento después de divorciarse, incluso Itatí Cantoral ha comentado que nunca había conocido a unos ex esposos como ellos y varios, al ver la manera en que se llevan, se han preguntado si no se murió el amor.

Y es que Lucero fue captada recientemente saliendo de la casa de Mijares muy tempranito, lo cual ha disparado las especulaciones si habrían retomado su relación pues bien dicen que “donde hubo fuego, cenizas quedan” y la “Novia de América” tuvo que explicar por qué la cacharon en esa situación.

Durante un segmento de “El retador” conducido por el youtuber Berth On se dio a conocer que existía un video que ponía a Lucero en un momento muy comprometedor, pues la captaron saliendo de la casa de su ex a las 7 de la mañana, algo que sin duda causó extrañeza.

Ante el cuestionamiento los jueces del reality show de Televisa no pudieron ocultar su sorpresa e Itatí Cantoral fue la primera en reaccionar y, fiel a su estilo, lanzó una frase que hizo que todos soltaran la carcajada en el foro donde se grababa el programa.

“¡¿Qué pasó hoy en la mañana?! ¡Hueles a sexo!”, le preguntó la villana de “María la del barrio” a Lucero, que se quedó con la boca abierta mientras Mijares decía “No, no” y todos comenzaron a reírse nerviosamente, obligando a Lucero a aclarar la situación para que no se presentaran malentendidos.

“Lo único que yo fui a hacer a las 7 de la mañana no fue salir de la casa del señor… bueno, del señor Manuel, no la ‘casa del Señor’”, comenzó a explicar la “Novia de América” frente a todos, “fui a dejar una gabardina que me encontré del señor Manuel Mijares que tengo en mi casa hace más de 10 años”, agregó.

La intérprete de “Cuéntame” sostuvo que se encontró la prenda “botada en su vestidor” mientras realizaba una exhaustiva limpieza en su casa, por lo que decidió que era buena idea ir a dejársela a su ex marido muy tempranito por la mañana, explicación a la que Mijares respondió: “Esos son pretextos, ¿eh?”.

Lo cierto es que este tipo de detalles sólo demuestran la buena relación que tienen ambos cantantes, quienes después de divorciarse han trabajado juntos y hecho colaboraciones, y tras verlos cada domingo en “El retador” algunos se siguen preguntando si no se murió el amor.

Informante trajo un chismecito de Lucero y Mijares...ya hasta le pusieron "Luciberth" ������



No te pierdas #ElRetador, este domingo #ConLasEstrellas pic.twitter.com/VUKaXdU1e5 — El Retador (@ElRetadorMx) October 2, 2021

