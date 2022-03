¡No para! Maribel Guardia viaja a El Salvador para dar show en vivo

Este 2022, la actriz Maribel Guardia ha liderado varios proyectos personales o artísticos y para finalizar el tercer mes del año, no será la excepción; pues la mañana de este viernes, la costarricense se grabó justo abordando un avión para El Salvador, país donde dará un show de fin de semana con mariachi y cantando música mexicana; lo que indica que ¡no para!

El primer anuncio de su viaje lo hizo el pasado 18 de marzo (Día del Fan) mediante un vídeo de más de 30 minutos para contar algunos de sus proyectos y compartir lo que ocurre tras bambalinas y la convivencia con sus compañeros de escena.

En ese vídeo es en el que sale anunciado su próxima ida (ahora concretada) a El Salvador. Y para confirmar lo dicho, Maribel se volvió a grabar a punto de subir al avión que a estas alturas ya la llevó a su destino.

Mientras se le escucha decir con gorra y cubrebocas: "Rumbo a El Salvador... ¡Qué emoción!". Y al pie del vídeo se lee: "Rumbo a #elsalvador ����Mañana Show en #nuevocuscatlan . Les mando mil besos"

Maribel Guardia va de entrada por salida a Nuevo Cuscatlán, El Salvador ya que dijo, este mismo fin de semana estará en Costa Rica, su país natal al que tanto ama y del que salió desde hace 42 años cuando vino a México a participar para Miss Universo (1978); y aunque no ganó la corona, lo que sí ganó fue muchísima fama a nivel mundial desde que se consagró como actriz y cantante.

Y ante la vitalidad de Maribel Guardia que tiene a sus 62 para no parar de trabajar, algunos fanáticos se han pronunciado a su estilo de vida y han expresado su gusto o delirio por verla en vivo y a todo color; pues muchos de ellos le han enviado buen viaje y un buen día.

Maribel Guardia lamentó no poderse quedar más tempo en El Salvador y en su natal Costa Rica, pues en México tiene dos compromisos de trabajo, como son las grabaciones de la segunda parte y continuación de "Corona de Lágrimas" y la obra musical "El Tenorio Cómico" que protagoniza junto a Ariel Miramontes (Albertano Santa Cruz).

Por lo que pronto estará de vuelta reincorporándose a sus actividades en televisión y en los shows en vivo y a todo color.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!