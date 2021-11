"No me creen que soy mexicana": Adriana Fonseca ha sido discriminada por tener ojos de color

La actriz mexicana Adriana Fonseca causó toda una sensación en las redes sociales después de que se diera a conocer su regreso a Televisa después de haber estado ausente por más de 15 años y ahora la famosa vuelve a acaparar reflectores tras asegurar que ha sido decriminada por tener los ojos de color.

Fue a través de una entrevista con el periodista Edén Dorantes que Adriana Fonseca manifestó que a diferencia de muchos actores mexicanos que son estereotipados en el extranjero , en su caso es distinto, pues nadie le cree que sea mexicana por tener los ojos claros.

La actriz que regresó a la pantalla chica con una participación especial en la telenovela Mi Fortuna es Amarte, indicó durante la entrevista que en repetidas ocasiones ha sido discriminada mientras se presenta en agunos castings en Estados Unidos, pues dudan que sea mexicana.

"A mí me pasa al revés, a mí me discriminan por tener los ojos claros, no me creen que soy mexicana, no me creen que soy jarocha, (nacida en el estado de Veracruz)", expresó la famosa de 42 años al periodista. Además de ser discrimianda por tener ojos de color, la protagonista de Bajo las riendas del amor reveló que además le ponen trabas por no tener mucha pechonalidad.

"Que me falta 'pechonalidad' (busto), que me falta esto, que me falta el otro para ser latina, entonces, es muy irónico", dijo entre risas la famosa.

Adriana Fonseca lamentó que existan estos estereotipos, el cual indicó está dispuesta a romper, lo cual será parte de su misión, pues no se dará por vencida. "Creo que hay un estereotipo muy marcado de latino que sí hay que romper, yo creo que es parte de mi misión el decirles: 'Soy jarocha, soy veracruzana, aquí estoy, tengo acento'", expresó la actriz.

"Creo que hay un cliché muy marcado y pues bueno, con el tiempo a ver si mejora, no sabemos si vaya a mejorar porque luego tarda años y siguen las cosas igual", dijo la famosa descartando la idea de someterse a un cambio físico con la intención de obtener un papel.

"No, para nada, sí he cambiado mi color de cabello, a mí me encanta andar como con rayitos con cabello un poquito más claro y lo tengo que usar castaño oscuro", señaló. No es la primera vez que Adriana Fonseca manifiesta que es discriminada por tener ojos de color, pues recordemos que en el 2017 la actriz manifestó que había sido humillada en un casting que presentó en Los Ángeles para aparecer en un comercial.

Fue a través de un video en el que la famosa aparece bañada en lágrimas que compartió que había sido discriminada. "No puedo creer que estemos viviendo un racismo tan fuerte en estas épocas. El señor de la cámara me pidió que dijera mi nombre y como mi nombre, ustedes saben, es en español, lo traté de decir americano",comenzó diciendo la famosa, para después asegurar que fue echada del casting.

"El tipo me sacó del cuarto y de una manera muy humillante. Seguramente le pasan a mucha gente en este país y no se vale humillar y ser racista con humanos. Yo soy más fuerte y con más razón, (seguiré) luchando y preparándome más, soy guerrera; pero sí necesitamos un mundo mejor", dijo la artista en aquel momento.

Pese a que ha sido discriminada, Adriana Fonseca no se da por vencida y aseguró en la reciente entrevista que seguirá luchando por buscar otras oportunidades de trabajo. "Sigo haciendo audiciones, he mandado audiciones para Miami, para Estados Unidos, para Costa Rica, Puerto Rico. Casualmente aquí para México no he mandado más, no me han hablado más, pero así es esto, cuando menos te imaginas estas en donde menos te imaginas", contó.

"Yo estoy muy abierta a seguir trabajando, amo mi trabajo y ahora lo confirmo más que nunca, pero pues vamos a ver qué fluye, que sea un proyecto que me siga haciendo crece", finalizó.

