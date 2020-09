No me canso de luchar: César Bono reaparece en silla de ruedas en 'Hoy'

Hace unos meses el actor y comediante mexicano, César Bono preocupó al hacer una fuerte revelación: "No me queda mucho tiempo" debido a que su estado de salud era muy crítico, sin embargo, durante esta entrevista a la revista TVyNovelas, que pese a su condición iba a regresar a trabajar, pues tenía varios proycectos por concluir.

Fue durante lunes que el actor de Vecinos fue invitado al programa Hoy, en donde se le rindió un homenaje por sus 50 años de carrera. La presencia de César Bono causó mucha preocupación en sus fans por su estado físico. El mexicano apareció en el programa en silla de ruedas y con un bastón.

Con el humor que lo caracteriza, César Bono le respondió a Galilea Montijo por pedirle que no deje de luchar por su salud. “No me canso de luchar por la salud, me canso del movimiento. Quiero ser sincero con ustedes, en la pura vestida después de bañarme me canso más que de 15 horas de trabajo forzado en Siberia”, dijo por lo que dijo en tono de broma: “Entonces qué decidí, moraleja, andar encuerado. Soy un hombre de la tercera edad, tirándole ya al séptimo piso” .

En unos minutos la producción de Hoy le rindió un homenaje a la trayectoria del comediante, donde algunos amigos como Lupita Lara, Lalo España y Ana Bertha Espín le enviaron un emotivo mensaje.

Bono agradeció a su público, a la productora de Hoy Magda Rodríguez por este tributo a su carrera. Por su parte, Magda Rodríguez compartió a través de su cuenta de Instagrm una fotografía en la que se le ve junto al comediante, la cual acompañó con el siguiente mensaje "¡Con un grande!.Gracias por venir. @cesarbonooficial".

De manera casi inmediata la publicación se llenó de comentarios. Mientras que muchos usuarios agradecieron a Hoy por su detalle con el comediante, otros criticaron mucho a la producción por exponer la salud del actor.“Que incongruencia llevarlo es persona de riesgo entendemos que hay que reactivar pero congruencia ...y que chistoso según todos cuidándose en el programa y tú ayer haciendo fiesta q mal en verdad y nadie con cubrebocas”, “ Ella no cuida a nadie invita a casi todo el medio artístico señora @magdaproducer sea consciente ya siéntense señora ya deje sus polémicas”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

César Bono ha sufrido varios infartos, además de que sufre de una hernia hiatal, la cual descartó operarse. Fue en noviembre del 2019 cuando dijo al diario Reforma que le habían colocado una malla extensible para abrir arterias, venas y otros conductos. Y fue a inicios de este año que, Bono sorprendió con sus declaraciones a la revista Tv y Novelas, pues aseguró que él se iba a morir antes de comenzara el coronavirus.

“Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”, dijo a la revista. Durante esta misma entrevista el actor de Vecinos dijo que estaba consciente de que ya no estaba tan joven por lo que estaba seguro de que no le quedaban muchos años de vida.

“Soy un hombre optimista. Estoy bien. Luego ponen que estoy en la depresión y no, lo que pasa es que soy realista. Me dieron más de ocho infartos, entonces ¿cómo no pensar en la muerte? No es lo mismo que te digan ‘le dio un infartito’ a ‘¡le dieron ocho!. Además tengo 70 años, si no estoy consciente de que voy a vivir menos que cuando tenía 20 estaría retrasado mental. Claro que no me queda mucho tiempo de vida y claro que mi salud se vio afectada. Incluso la neuróloga que vio mis ocho infartos no sabe cómo es que estoy vivo”, dijo a Tv y Novelas.

