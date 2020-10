“No me arrepiento”: Lupillo Rivera conservará tatuaje de Belinda

Desde que Lupillo Rivera y Belinda terminaron su relación, el también conocido como “El Toro del corrido” dio su palabra que no se quitaría el tatuaje que se hizo de la actriz en uno de sus brazos. El rostro de Belinda estará por siempre en el cuerpo de Lupillo, pues así lo ha asegurado durante diversas entrevistas y pese a que Belinda ya tiene un nuevo amor, Christian Nodal.

Fue durante su visita al programa TV, Tu-Night de Omar Chaparro que el intérprete de Sufriendo a Solas reiteró que conservará el tatuaje de su ex compañera en el reality show, La Voz México de TV Azteca, pues aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho y sobre todo no se lo quitara porque es un hombre de verdad.

Omar Chaparro aprovechó el espacio para decirle a Lupillo que lo disculpara por recordarle en el primer bloque del programa lo del tatuaje “Ya déjenlo, pues sí, a todos nos puede pasar que nos pongamos un tatuaje y nos arrepintamos", dijo el conductor, sin embargo, el cantante aseguró que él no se arrepentía.: “No me arrepiento, soy hombre”, dijo.

“El Toro del corrido” expresó que está consiente de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida por lo que no la cambiaría por nada en el mundo “Mi vida no la cambiaría por nada en el mundo. No me arrepiento de nada de mi pasado. Todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque se me da la regalada gana”, confesó.

Durante la charla, Lupillo Rivera también aseguró que comenzó su vida sexual cuando tenía 16 años y que fue con una mujer mucho más grande que él. “Ella era mayor, yo tenía 16 y ella 33... Jugaba beisbol y todas las tardes pasaba por su casa para agarrar el camión, siempre la miraba a la muchacha y pues... duré tres semanas sin ir al beisbol porque paraba en la casa de la señora durante tres semanas seguidas”.

Además indicó que hasta hoy en día, a sus 48 años, 2,733 mujeres habían estado en su vida. “2,733 mujeres, gracias a Dios. 2,733 en mi vida”, dijo El Toro del Corrido, esto sin revelar la identidad de ninguna de ellas. Otras de las invitadas al programa de Omar Chaparro fueron la actriz, Scarlet Ortiz y la venezolana, Alicia Machado.

Fue durante esta misma emisión pero en otro bloque, que Alicia Machado, también sorprendió al revelar que tuvo un amorio con el cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, cuando él aún estaba casado. ¿Qué hombre casado y famoso te ha intentado llevar a la cama?, preguntó Omar a lo que Machado respondió: "Ricardo Arjona, si me preguntan, yo les digo", señaló.

La versión de Alicia fue confirmada por la conductora del programa, Chsime No Like, Elisa Beristain, quien aseguró que su amiga Alicia si tuvo sus queveres con el guatemalteco cuando él aún estaba casado.

“Efectivamente fueron nueve años, en ese momento estaba casado y estaba en proceso de divorcio, según lo que Ricardo Arjona le decía a Alicia. Entonces ella en esa relación estaba enamoradísima. Este señor todo el tiempo se la pasó diciéndole que se iba a divorciar, no específicamente por ella sino porque ya venían arrastrando sus problemas”, dijo la conductora.

Sin embargo, y de acuerdo a las declaraciones de Elisa, la relación entre el intérprete de Historia de Taxi y la modelo habría terminado tras la grabación de un videoclip del cantante, pues, él conoció a otra modelo y se olvidó de Alicia.

“Durante ese tiempo se empieza a relacionar con una de las modelos del video y luego anduvo con otra mujer que hizo otro video que es la actual esposa”, agregó.

Pese a que Arjona dejó a Alicia por otra modelo, Elisa dijo que la modelo fue muy importante en la vida del cantante, pues él le dedicó varias canciones a ella. Pese a ese amor, el artista nunca fue capaz de divorciarse y gritar a los cuatro vientos el amorío que tenía con la modelo.

“La mayoría de las canciones del recital de Ricardo Arjona estaban dedicadas a Alicia Machado. Todo el tiempo él engañó a Alicia diciéndole que se iba a divorciar y que ya no quería a su ex mujer”, concluyó Elisa.

