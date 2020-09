¡No la corrieron!: Livia Brito desmiente a Juan Osorio, ella no quiso el protagónico

Luego de que el productor de Televisa, Juan Osorio, revelara que la actriz cubana Livia Brito no sería la protagónista de su nueva telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia?, debido a que él acostumbra a respetar aal público y ante el escándalo en el que esta envuelto la actriz prefería que ella solucionara su problema legal.

"Mira, no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (los medios de comunicación), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país", explicó el productor durante una rueda de prensa.

Osorio también señaló que su decisión estaba respaladada por los directivos de Televisa: "Yo tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía, tengo el apoyo de la empresa, cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que comenzar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar", agregó.

Tras las declaraciones de Osorio, Livia Brito rompió el silencio y desmintió al productor sobre que él tomó la decisión de que no se quedara con el protagónico de su proyecto, pues fue ella quien lo rechazó. “Desde que terminé ‘Médicos’ no quería tomar proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco.”, escribió la actriz en una publicación de Univisión en Instagram.

De manera casi inmediata, la publicación se llenó de comentarios llenos de sarcasmo. Fue el pasado mes de julio que Livia Brito protagonizó el peor escándalo de su vida tras agredir a un fotógrafo en Quintana Roo, quien trataba de tomar imágenes de la actriz y su novio. La situación se complicó cuando Livia negó el incidente y posteriormente lo aceptó pero justificó su acción.

"Siento la necesidad de hacer mi declaración de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa e indirectamente. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento", señaló en un video que compartió en su momento en Instagram.

Livia Brito agradeció a Juan Osorio la oportunidad.

Sin embargo, su declaración empeoró las cosas cuando justificó su acción luego de sentirse "vulnerable" ante la presencia del fotógrafo. “Me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido; le solicité que borrara las fotos que estaba sacando en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas, acepto mi responsabilidad ante esta acción, de igual forma tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado”, dijo la protagonista de Piloto.

