¡No la convenció! Aleida Núñez revela que despreció a Luis Miguel por Juan Ferrara

El pasado mes de abril se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, donde se han revelado más detalles de la vida de El Sol de México, fue que Aleida Núñez aprovechó para confesar que ella rechazó salir con el cantante debido a que ella tenía un romance con el actor Juan Ferrara.

Fue durante un encuentro con la prensa que la famosa de Televisa reveló que se encuentra en la lista de las famosas que se resistieron ante los encantos de Luis Miguel, pues se negó a salir con el cantante cuando él le hizo una invitación.

“Yo siempre he sido, cuando tengo novio soy como muy, más que discreta, además como que soy, me gusta estar ahí, si estoy con esa persona, y en aquel momento recuerdo hace algunos años yo tenía a mi pareja, y justamente sí me habló en una ocasión, un conocido me dice ‘oye, va a estar Luis Miguel, van a estar varios amigos, pero te estamos invitando porque quiero que estés’, y yo la verdad es que en ese momento tenía novio, entonces no pude ir”, contó Núñez.

Aleida Núñez señaló que ella no quiso exponerse y que luego se especularan cosas que no son. “Yo la verdad no me expuse, porque siempre cuando vas a una reunión así con pocas personas te expones a que finalmente se pueda prestar a que después (digan) ‘bueno, estuvo ahí’, y ya sabes la gente siempre inventa chismes”, añadió la jalisciense.

La actriz de 40 años no desaprovechó la oportunidad para llenar de halagos al actor de 77 años, Juan Ferrara, quien aseguró que fue todo un caballero con ella, además de ser un hombre leal y noble.

“Estaba con Juan Ferrara, fue hace mucho tiempo, además imagínate, ¡cómo irme a una reunión!, y además serle infiel a un hombre como él que siempre fue tan hermoso conmigo y tan caballero, y tan leal, tan noble, pues la verdad es que no se lo iba a hacer”, señaló Aleida Núñez.

Para finalizar la entrevista, la actriz de telenovelas de Televisa confesó de no haber tenido compromiso con Juan Ferrara, ella no se habría resistido ante los encantos de Luis Miguel.

“Mira, si no hubiera tenido pareja en ese momento, por supuesto que voy, o sea, a mi me encanta, creo que toda la vida ha sido guapísimo. No me arrepiento porque en ese momento estaba enamorada, pero si no hubiera estado si hubiera ido porque seguramente no sé si hubiera pasado, besos o algo más”, indicó la famosa.