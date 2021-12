‘No joda’: La contundente respuesta de Adamari López a quienes dicen que se operó

Tras recuperar su figura, Adamari López recibió muchos aplausos y halagos de integrantes del medio artístico pero, al mismo tiempo, se convirtió en blanco de críticas y ataques en redes sociales, pues muchos aseguran que su pérdida de peso no se debió al ejercicio y alimentación, sino que se operó para lograrlo.

Luego de varios meses de escuchar la misma cantaleta por parte de los internautas que siempre le comentan en sus publicaciones en Instagram, la presentadora de televisión explotó y lanzó una contundente respuesta a quienes dicen que pasó por el quirófano para adelgazar.

“No joda”, fue lo que dijo Adamari López a los que aseguran que se operó para obtener la figura que hoy presume, por lo que la también actriz dejó claro que cada quien viva su vida y dejen de estar molestando a los demás, pues si bajó de peso o no con determinado método no es de la incumbencia de nadie.

Desde su perfil de Instagram, la protagonista de “Amigas y rivales” dejó claro cuál es su postura respecto a los ataques que constantemente recibe por este medio, en los que siempre le dicen que deje de fingir y que acepte que pasó por el quirófano para hacerse una cirugía bariátrica y poder adelgazar.

Hay que recordar que es la conductora de TV siempre ha defendido que su cambio físico fue logrado mediante ejercicio y alimentación saludable, apoyándose con el programa “WW”, el cual la ha ayudado a mantener un estilo de vida saludable y evitar el rebote.

Aunque su proceso de pérdida de peso lleva ya algunos años, su cambio más drástico se ha dado en los últimos meses, es por ello que muchos de los internautas dudan que realmente sólo con dieta y ejercicio haya podido regresar a la figura que tenía en sus veintes y aseguran que se sometió a una operación.

Estas versiones no han pasado desapercibidas para Adamari López, quien fue contundente en su respuesta y en un video en Instagram titulado “Cuando dicen: Es que ese cuerpazo es porque se operó”, contestó a todos aquellos que juran y perjuran que se sometió a un procedimiento bariátrico.

“Opérese, opérese, si tiene la plata y se quiere operar, opérese y no sufra, si quiere hacer ejercicio, ¡hágalo! Pero ¡NO JODA!”, es lo que dice Adamari López con una voz sobrepuesta en el breve video que compartió en Instagram, donde aparece en su cocina frente a un plato de ciruelas rojas.

El video consiguió rápidamente miles de reacciones por parte de los seguidores de la actriz puertorriqueña, la mayoría de ellos celebrando su sentido del humor: “Así es, para la gente metida que siempre quiere explicaciones, vivan su vida y dejen vivir”, “Se tenía que decir y se dijo”, “¡Pero es verdad! No joda tanto”, “¡Esa es la actitud!”, “La verdad no peca pero incomoda”, “Cada quien hace lo que le plazca y no es problema de más nadie”.

