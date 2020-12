¡No hay envidia! Thalía comparte foto junto a Adela Noriega¡

Thalía compartió una fotografía en su cuenta de Instagram al lado de Adela Noriega por lo que fue la locura en dicha red social. En la imagen Thalía recordó su pasado al compartir la imagen cuando ella y la protagonista de Amor Real formaron parte de la telenovela, Quinceañera.

"Será tarde para que me felicites por mis 15 años ya que nunca me felicitaste ya tengo 18 JSJSNunca es tarde para celebrar un quinceañera y con unos emogis", escribió la esposa de Tommy Mottola junto a la imagen.

En la imagen se puede ve a Thalía y Adela Noriega, con sus cabellos ondulados y el copete grande y acomodado. Thalía luce una blusa blanca con un bonito y grande collar, mientras que Adela Noriega, porta una chamarra negra con adornos que le cuelgan y su babello recogido hacia adelante.

Con ello, la protagonista de Marimar dejó a entrever que nunca hubo ni existe una rivalidad con su colega tal y como se rumoró hace un par de años, después de que ambas protagonizaran Quinceañera.

Actualmente Thalía es una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo ya que siempre se le ha visto de manera muy especial por sus mas de 17 millones de seguidores, pues siempre se ha dejado ver extraordinaria tanto en sus presentaciones como en la actuación.

Thalía dejó en claro que se había despedido de la actuación y esto fue lo que comentó al respecto: "Las telenovelas ya fueron lo que me cimentaron en su momento, ahora estamos en otra era y estamos abiertos a diferentes proyectos" comentó la cantante Thalía.

La esposa de Tommy Mottola asegura que le gustaría incursionar en nuevos proyectos de actuación como son las series, y aunque se niega a que se haga una bioserie de ella, el público lo desea mucho.

Por otro lado, Thalía no descartó la idea como uno de sus nuevos proyectos de abrir un negocio de tacos en Nueva York, ya que con esto de la pandemia por Covid-19, se tuvo que reinventar y pensar en algún negocio, y dejó en claro que le encantaría regresar en algún tipo de formato, pero no a las telenovelas, añadió la guapa actriz.

Thalía y Adela Noriega. Instagram Thalía

Lo que Thalía sí dejó en claro es que es una persona que le gusta reinventarse y que no se queda en su zona de confort, por que le encanta salir y buscar nuevas rutas profesionales y esto comentó al respecto:

"Cuando siempre haces lo mismo, ya no hay reto, ya no hay excitement (emoción) ni sexyness (sensualidad). A mí me gusta empujar y las colaboraciones me gustan porque aprendo de ese compañero con el que estoy trabajando", comentó.