"No estoy bien, no puedo caminar": Paquita la del Barrio

La cantante mexicana Paquita la del Barrio compartió a través de sus redes sociales como se encuentra de salud luego de haber cancelado el concierto que daría Moroleón, Guanajuato. La artista de 74 años le confesó a su público que en estos momentos no esta bien y que no puede caminar.

Fue a través de su cuenta de Instagram y desde la cama que Paquita la del Barrio se disculpó con sus fanáticos de la localidad y reportó que su estado se deterioró tras someterse el pasado fin de semana a un tratamiento del que no dio muchos detalles, pero del que quedó muy adolorida.

La intérprete de "Taco Placero" apreció el cariño y comprensión de su público de Moroleón, Guanajuato, tras cancelar el evento que se tenía programado para el 29 de enero y al que no pudo asistir por cuestiones de salud que la llevaron hasta un hospital.

"Amigos de Moroleón: créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien", afirmó la estrella en la grabación, que la mostró postrada en una cama y visiblemente cansada.

"Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas, y en realidad no puedo caminar muy bien; no puedo. Me da mucha tristeza no poder estar con ustedes, porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces, por ésta, discúlpenme", señaló Paquita la del Barrio.

La cantante también lamentó haber afectado a la empresa promotora con la cancelación, pero prometió que reanudaría su presentación en cuanto logre reponerse. "Espero en Dios que (mi estado de salud) quede bien y para la otra ya estaré con ustedes", finalizó.

Como era de esperarse, Paquita la del Barrio, recibió en su publicación un sinfín de muestras de cariño y mensajes en la que los usuarios le desean pronta recuperación.

"Recupérese pronto", "Que te recuperes pronto, DIOS te cuide, Proteja y Sane", "Mi Paquita preciosa recupérate pronto", "Ud está disculpada siempre, que se recupere pronto, oramos por ud", "Primero dios vas estar mejor", "Estamos con usted mi @paquitaoficialb pronta recuperación! Usted es un roble, solo nesecita guardar reposo y ya vera que pronto la tendremos de nuevo en los escenarios", son algunos mensajes de apoyo para la intérprete de Rata de dos patas.

