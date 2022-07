‘No estamos en el viejo oeste’: Roberto Palazuelos responde a reto de Andrés García

Luego de que Andrés García arremetiera en contra de Roberto Palazuelos, a quien incluso retó a un enfrentamiento a balazos el próximo 15 de septiembre, El Diamante Negro rompió el silencio y aseguró que no caera en este tipo de provocaciones, pues no estan en el viejo oeste.

Fue durante una entrevista con varios medios de comunicación que Roberto Palazuelos que no se prestaría para este tipo de situaciones, pues tiene cosas más importantes que hacer."No estamos en el viejo oeste, por favor, tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, ¿se va a meter en una situación así?", dijo el famoso que ha participado en novelas de Televisa.

Respecto a las declaraciones que hizo el protagonista de telenovelas como El privilegio de amar y Mujeres Engañadas, sobre que él amenazó a su familia, El Diamante Negro negó rotundamente este rumor y confesó que no sabe porque el actor-que hace poco tiempo era su amigo- le tiene tanto rencor y dio su versión.

"Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que 'yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más', yo me sentí insultado y me abrí respetuosamente. Yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo le llamé esta mañana a todos y me dijeron: ‘No Roberto, yo no he dicho nada, ni he hablado de nada. No sé quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tiene sin cuidado. Si el señor siente tanto odio por mí, ¿a qué me acerco yo con él?”, expresó el también empresario.

Asimismo, Roberto Palazuelos reiteró que no caeré en este tipo de provocaciones, pues prefiere quedarse con lo bueno que pasó entre ellos y con el cariño a tener un reto con Andrés García. “Me quedo con todo el amor que le tuve, todo el cariño. No sé de dónde viene ese odio de él hacia mí. Si ha habido alguien que le ha ayudado a todas sus familias, porque tiene varias, soy yo, no nada más yo, mi padre, mi tía Susana, toda la familia le ha dado un cariño impresionante”, finalizó el actor.

Cabe mencionar que Andrés García manifestó que Roberto Palazuelos había amenazado a su familia con que se morirían de hambre.

“Hasta amenzó a mi familia, amenazó con que me iba hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso, se lo dijo a uno de mis hijos. Por una pendejad* que el imbécil no interpretó bien, la interpretó mal porque ya tiene la cabeza llena de caca, así directo”, enfatizó García.

