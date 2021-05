¡No es monedita de oro! Bárbara de Regil revela que le vale si la odian

A escasos día de haber generado gran polémica tras darle un cabezazo a su mamá, Bárbara de Regil aprovechó sus redes sociales para manifestar que le vale si la odian, pues no es monedita de oro para caerles bien a todos, es por ello que le mandó un contundente mensaje a todos aquellos que la atacan.

Fue a través de sus historias de Instagram que la famosa actriz, que constantemente se vuelve tedencia en las redes sociales por expresar sus pensamientos o lo que hace, enfatizó que no puede hacer felices a todos, porque simplemente no se puede complacer a cada una de las personas que hay en el mundo por lo que invitó a reflexionar a las personas que les afectan los ataques e incluso invitó a quien se atreve a escribirles cosas feas que se abstengan a hacerlo, pues ella se ama demasiado.

"Me parece sumamente pobre de tu parte que no me sigas y que te metas a mi Instagram ha comentarme cosas feas, quiero que sepas que yo pienso que eso que me escribes dice más de quién eres tu y de cómo vives tu y como piensas tu, que de quien soy yo", comenzó diciendo Bárbara de Regil.



Tras señalar que "no se puede" complacer a todos, la actriz enfatizó que las personas no deben permitir que energías negativas los afecten. "Siéntete orgullosa de ser quien eres, nunca en la vida permitas que la energía de nadie te afecte porque al tu permitir que la energía de alguien te afecte estás dejando que esa persona, uno consiga lo que quiere y dos entre en tu vida", indicó.

Visiblemente cansada de que las personas opinen de su vida, la protagonista de Rosario Tijeras hizo hincapié a las personas a vivir sus vidas, sin importarles la opinión de los demás, pues a ella no le importa lo que sus haters hablen de ella. "Vive tu vida, que no te importe la opinión de los demás, a mí no me importa la opinión de los demás", enfatizó.

Y para finalizar el tema, Bárbara de Regil dejó en claro que ella es una mujer que no necesita amor, razón por la que ella reparte este sentimiento, pues ella se ama con todo su ser, motivo por el que fue enfática en que no intentara complacer a todo mundo. " Yo no necesito amor, yo por eso doy amor, la gente da lo que trae en la bolsa, me amo con todo mi ser", finalizó.

Actualemente Bárbara de Regil es una de las famosas más influyentes en las redes sociales, ya sea que se hable bien o mal de ella, la actriz de Telemundo siempre marca tendencia y más aún cuando presume el cuerpazo, que ha logrado a base de dietas y ejercicios, en pequeños bikinis con los que deja poco a la imaginación.