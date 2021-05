¡No es de hombres! La vez que Pablo Montero se comió a besos a Mariana Seoane y dijo nada que ver

Fue hace un tiempo cuando Mariana Seoane y Pablo Montero fueron captados muy acarameladitos y comiéndose a besos, acción que generó especulaciones sobre un posible romance entre los cantantes. Sin embargo, fue el propio intérprete de Piquito de Oro, quien aseguró que su relación con la también actriz solo era de amistad, pues aseguró que nada que ver.

Y aunque Mariana Seoane y Pablo Montero estuvieron bajo la lupa tras ser captados muy románticos en está ocasión, fue durante una entrevista, en noviembre del 2020, para el programa de espectáculos Ventaneando, de Tv Azteca, que el también actor explicó la razón por la que besó a Mariana Seoane de esa manera y descartó un romance, pues aseguró que sólo se trata de un "juego".

"Ella y yo siempre nos abrazamos y nos damos un beso, son besitos, así de juego, pero nada más (...) Nada qué ver, ella es mi amiga y hasta ahí", dijo Pablo Montero durante la entrevista, la cual abrió un debate en las redes sociales, debido a que las palabras del cantante no fueron bien tomadas por los usuarios.

Sin embargo, el cantante de 46 años no fue el único que dio la cara, pues Mariana Seoane también contó su verdad durante una entrevista a Gustavo Adolfo para su programa Un Minuto que cambió mi destino, en donde no negó que sintiera atracción por Pablo Montero, sin embargo, nunca tuvo nada que ver con él.

Ante la interrogante del periodista si fue novia del cantante, la intérprete de Me Equivoqué señaló que nunca tuvo una relación con Montero. " Montero y yo nos hicímos muy cercanos, cuando yo hice Rebeca, una telenovela que hice en Miami, cuando hicímos esa telenovela, casi al final, ya eramos muy amigos como compas, no quiero vender a otras actrices que salían con él en ese momento, pues no me interesa, yo era como su salvadora, siempre era quien la acompañaba en esas cosas", expresó la cantante.

Mariana Seoane aseguró que la estrecha relación que tenía con Pablo Montero se colvió aún más cercana tras la muerte de uno de sus abuelos, pues el cantante tuvo un lindo detalle con ella que jamás olvidará . "Montero se enteró tuvo el detalle más impresionante que nadie tuvo, yo me encerre en el departamento, no quise salir a ningun lado, él llegó, rompió la puerta para entrar a donde yo estaba tirada en un balcón llorando, hecha pomada, llegó, me abrazó sin decirme nada, no se cuánto tiempo, de ahí me llevó a comprar unas rosas blancas, y me llevó, me dijo que le gustaba comer a tu abuelo, le dije unos sandwiches de miga y me llevó al mar a despedirme de él", confesó la cantante.

Siendo un momento muy doloroso para ella, Mariana Seoane reconoció que fue en ese momento en que sintió un amor enorme por Montero, sin embargo, como su amistad ya se había vuelto muy cercana fue que no pudieron verse como algo más. " Ese día hay cambio todo para mí con Montero, yo creo que en algún momento yo tuve un amor enorme, era más allá de un amigo, yo siento que me enamoré del ser humano por lo que hizo por mí, pero también ya era tan amiga de él, ya sabía que él era muy mujeriego , ya sabía todo lo que hacía, no había manera de que él y yo fueramos algo más, que unos amigos hermosos que se quieren con el alma, no hubiera podido lo mataba ", expresó la famosa.