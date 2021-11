"No es actriz": Gustavo Adolfo Infante explota por acusación de ser racista con Yalitza Aparicio

El conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante dio réplica a todas las críticas que recibió luego de asegurar que Yalitza Aparicio no era actriz, pues lo único que había hecho en la película Roma de Alfonso Cuáron y por la que había estado nóminada al Oscar fue por barrer y trapear, situación por la que el presentador fue tachado de racista y por la que explotó.

Fue durante un en vivo de su canal de Youtube que Gustavo Adolfo Infante explotó por ser acusado de racista tras dar su opinión de Yalitza Aparicio, y aseguró que no por el hecho de que la actriz sea indígena le tiene que gustar a todo mundo, pues cada quien es libre de expresar lo que piensa.

Como primer punto que tocó durante el en vivo, el periodista de espectáculos y conductor de programas como De Primera Mano,El Minuto que Cambio mi Destino y Sale el Sol, descartó la idea de ser racista y desmintió que Imagen Televisión enviara un comunicado para deslindarse de las declaraciones de él en contra de Yalitza Aparicio.

“Imagen Televisión no ha enviado ningún comunicado deslindándose de mis comentarios ‘racistas’ en contra de Yalitza Aparicio”, comenzó diciendo Gustavo Adolfo Infante. Para posteriormente aclarar que no es racista, pues sólo opinó lo que él piensa de la protagonista de Roma, reiterando que para sus ojos, Yalitza no es actriz.

“Nunca hice un comentario racista en contra de Yalitza Aparicio, lo que haya dicho yo es que no es actriz y no me gusta su actuación en ‘Roma’”, expresó. Y para dar carpetazo al tema, el presentador aseguró que no por ser una mujer indígena le tiene que gustar a todo mundo como actúa. “A todos les tiene que gustar porque la señora es indígena, perdón pero no”, admitió.

Cabe mencionar que fue durante una emisión del programa De primera Mano que Gustavo Adolfo Infante arremetió en contra de la actriz oaxaqueña.Fue durante la emisión pasada del programa De primera Mano que Gustavo Adolfo Infante cuestionó sobre el trabajo de Yalitza Aparicio, mientras se hablaba de que el pasado mes de julio Carmen Salinas había recibió la afiliación al Sindicato de actores de Estados Unidos, beneficio con el que ya cuenta la oaxaqueña.

“¿Y Yalitza, yo preguntaré, qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”, comenzó diciendo el condcutor De primera Mano. Tras menospreciar el esfuerzo de Yalitza Aparicio, sus compañeros, Mónica Noguera y Lalo Carillo, dieron su opinión, sin embargo, el presentador reiteró que para él la famosa no era actriz e incluso indicó que Roma, película que lanzó al estrellato internacional a Aparicio le había parecido bastante aburrida.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”. Finalmente el polémico conductor expresó que la artista es un buen ejemplo para representar a los indígenas y que la admira por todo lo que ha logrado en poco tiempo, sin embargo, insistió que no la considera actriz.

“Qué bueno esa historia que romantizamos, dónde nació, que la piel morena, de bronce y México unido jamás será vencido, pero ¿qué tiene de actriz? Los indígenas necesitan una voz y una imagen como Yalitzia Aparicio, pero dije que la señora no actúa. La película Roma me pareció un somnífero para irte a jetear, la vi dos veces y las dos veces me dormí”, indicó Gustavo Adolfo Infante.

Como era de esperarse, las palabras de Gustavo Adolfo Infante causaron toda una revolución en las redes sociales donde el conductor dividió opiniones, sin embargo, la mayoría de los usuarios se le fueron encima y lo tacharon de racista.



