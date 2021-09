‘No dedico mucho tiempo a críticas': Diego Luna responde a polémica de Ambulante

Luego que un reportaje revelara supuestas irregularidades de Ambulante, la asociación civil que Diego Luna fundó con Gael García, el actor mexicano se pronunció al respecto y señaló que “no dedica mucho tiempo a críticas y polémicas”.

La investigación reveló que Ambulante recibió 169 millones de pesos durante los últimos sexenios de la presidencia de la republica mediante donativos de fondos públicos, con el fin de realizar festivales de cine y llevar al séptimo arte a comunidades marginadas del país, por lo que al ser cuestionado al respecto, Diego Luna respondió a la polémica.

“Trato de no pensar en eso. Yo más bien lo que agradezco es la cantidad de tiempo que llevo trabajando, haciendo lo que me gusta, llegando a ciertos públicos, conquistando espacios y acompañando a otras voces. No tengo nada que decir realmente al respecto”, apuntó el actor de cine y televisión en una entrevista con Efe realizada en Madrid.

Regeneración, un medio de información ligado al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó presuntos documentos por concepto de donativos por más de 169 millones de pesos (unos 8,49 millones de dólares) que fueron recibidos por Ambulante, durante los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) para la realización de festivales de cine.

La cifra generó cierto revuelo en medios y redes, pese a que la asociación precisó que "todos los fondos que recauda Ambulante son para uso exclusivo de sus operaciones y su objeto social" y que García y Luna "no han recibido un solo peso, ni salarios, ni compensaciones, como de manera errónea y sin evidencia se ha difundido en algunos medios".

Diego Luna se encuentra en España, donde recibirá en unos días el Premio Platino del Cine Iberoamericano a toda su carrera y en la charla con Efe aseguró que no le dedica “mucho tiempo a eso, a ese pensamiento”.

“Para mí la sensación de logro, el éxito, está en otro lado. Está en poder experimentar esa libertad de sentirme creativo y libre de contar y ser quien quiero ser. Y eso lo he sentido siempre. Yo no pienso tanto en la popularidad como un destino", apuntó.

Aunque Gael García y Diego Luna hicieron público su apoyo al presidente López Obrador en su llegada al poder en 2018, se han mostrado críticos con decisiones polémicas que el mandatario ha ido tomando durante sus años de gobierno.

