¡No cabe de la emoción! Natalia Téllez anuncia embarazo junto a su novio Antonio Zabala

La conductora Natalia Téllez ¡está de fiesta!, y no porque esté cumpliendo años, sino porque recientemente ha anunciado su embarazo junto a su novio Antonio Zabala y su mascota, a través de sus redes sociales; lo que ha generado un boom entre los famosos de México; pues la presentadora de televisión está que ¡no cabe de la emoción!

Natalia Téllez compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram la mañana de este lunes, luego de publicar una postal en la que aparece al lado de Antonio y su mascota, un perro blanco al que llama 'Güero' y provocando algarabía entre sus compañer@s y amigos de la televisión.

"Güero les quería dar una excelente noticia pero como se quedó dormido se las damos Antonio @zaabs y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría! #ConfirmadoConClearblue #Ad".

La conductora de "Netas Divinas" de Unicable, también ha hecho reaccionar a sus ex y compañeras Daniela Magún, Paola Rojas, Jacky Bracamontes y por supuesto, Consuelo Duval, quien no reparó en expresarle su emoción: "Ay NATALITA!!! (sin palabras) lloro de alegría mi niña preciosa!! Vas a ser la mejor mamá de la tierra" y su hija Paly se unió al festejo de su madre y de la conductora de televisión: "Vas a ser la mejor mamá del mundo".

Por su parte su amiga y compañera Daniela Magún también expresó: "Natalitaaaaaaa es la mejor noticia del mundo si duda, los adoro" y lo mismo hizo Paola Rojas, quien también conduce "Al Aire con Paola": Paola Rojas: "Natalita, me emociona y conmueve mucho la noticia. Que se llenen de amor".

La noticia que dio esta mañana la también actriz de telenovelas ha emocionado tanto a todo mundo, que la publicación parece una fiesta literalmente. La también presentadora de tv Montserrat Oliver también felicitó a la futura mamá: "Felicidades!", así como Fernanda Castillo: "Que maravilla Natalia! Muchísimas felicidades!!!!!", Ela Velden: "Felicidades preciosa" o Adriana Louvier: "Que increíble Natalia! felicidades a los dos."

Sus compañeros de la telenovela "Te Acuerdas de Mí" (2021) producida por Carmen Armendáriz para Televisa también se unieron al festejo como Alex de la Madrid aplaudió la noticia. Por su parte María Penela expresó: "Ay ay ayyyy Felicidades, Naaaaaat!" y Fátima Molina festejó: "Que hermosura".

Otras famosas como Estefanía Villarreal comentaron: "Oh wow, muchas felicidades Nat... lo mejor para ustedes y bebé", mientras que Oka Giner habló sobre los rasgos que Natalia le podría heredar a su primer bebé y a sus demás hijos: "Hubiera sido egoísta no heredarle esas pecas tan bonitas a un mini tu, felicidades a los dos".

Actores y conductores de la tv se maravillaron también con la noticia; Andrés Zuno: "Qué queeeeee!!!! Wow!!! Qué emoción bonita! Felicidades!! Te quiero!!!!", la francesa Angelique Boyer no reparó en su celebración: "Que emoción!!! Muchas felicidades" y Nashla también reaccionó: "Wooooow felicidades".

La actriz Ariadne Díaz no fue la excepción con un: "Felicidades!! Qué lindaaaa noticia" o la tapatía María León: "Felicidades hermosa!!!". Pero la que casi habla en el comentario que se lee, fue la también jalisciense Jacky Bracamontes quien está que no se cree la noticia: "NATALIA TELLEEEEEZ! Eso es verdad??? No juegues con mis sentimientos!!! Estoy muy emocionada! FELICIDADEEEEES!!!!

Andrea Legarreta quien compartió créditos con Téllez en el programa "Hoy", festejó: "Wooooow!! La noticia más hermosa!! Que alegría tan grande Preciosa!!! Que Dios los llene de bendiciones y amor siempre!! Te amoooo". Por su parte, Sandra Echeverría se alegró: "OMG!!! Q emoción!!!! Felicidades Nat hermosa!!! Q saque tus ojos plis…". Paulina Dávila no se quedó atrás con su comentario: "Woooooowwwwwww que belleza... felicidades infinitas para ti y la familia", así como Paulina Goto: "OMGGGGGG... que emoción Nat!! Muchas felicidades a los dos!! Te quiero muchísimo y ya muero por ser tía!!!!".

La conductora que se caracteriza por sus especiales pecas, ha logrado conquistar al mundo de la farándula y a sus fanáticos con más de 288 mil corazones rojos y se pueden leer más de 5,200 comentarios.

