Desde que Niurka Marcos dijo que Ninel Conde es un producto de la mercadotecnia, la guerra entre ellas no ha terminado, ninguna de las dos se ha detenido en hablar una de la otra.

"Ella no es cantante, ni es bailarina, ni es actriz, no es nada, es un producto de mercadotecnia, creado pero no es nada". Desde entonces Ninel Conde respondió que la señora no la conoce y no tendría por que decir nada sobre su vida personal.

Ninel Conde afirmó que no entiende por que Niurka siempre habla de ella con comentarios negativos y que es muy triste que salga en la televisión solo cuando habla mal de otra famosa. Aseguró en una entrevista que ella no tenía ninguna mala experiencia con Niurka, así que no tenía nada mal que decir de ella.

Niurka se le va con todo a Ninel Conde (VIDEO)

A la bailarina cubana le recordaron las advertencias que le hizo a Ninel sobre su anterior pareja, Giovanni Medina, que le ha quitado a su hijo en medio de una demanda sobre la custodia de su pequeño, Emmanuel.

Niurka por su parte no tuvo problema en hablar y decir que Ninel Conde no aprende y que le gustan los hombres “malandrines”: “Ahí está la prueba. El que no calla, no escucha; el que no escucha, no aprende y el que no aprende, no avanza en la vida”.

Niurka dijo que en ocasiones es necesario ayudarse con el Botox, o las arrugas en el cuello, dar una retocada, todo sin desfigurar el rostro. Pidió que la dejen en paz pero recalcando que ya ha tenido demasiadas cirugías en su rostro.

Recordemos que Ninel Conde presume a un nuevo amor en medio de la demanda de su ex, Geovani Medina, que ha acusado a su ex de no cuidar bien a su hijo y que está dispuesto a todo con tal de ver bien a su hijo.

"Ver en ti, en tu felicidad, en tu Amor las promesas de Dios cumplidas, me hace saber que todo vale la pena.

Ha sido un honor acompañarte brazo a brazo en cada esfuerzo y verte triunfar, salir adelante, vencer... Mientras Dios me lo permita seguiré cumpliendo mi responsabilidad para contigo a cada momento. Felicidades mejor hijo del mundo, estoy orgulloso de ti." uno de los últimos mensajes de Medina sobre los avances de su hijo, mientras Ninel viaja por el mundo.

