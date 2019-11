Niurka le da con todo a Geraldine Bazán por pleito con Gabriel Soto

De nueva cuenta la cubana Niurka Marcos vuelve a estar en el ojo del huracán al opinar sobre el pleito que sostuvieron Gabriel Soto, Geraldine Bazán e Irina Baeva hace unos días cuando Bazán explotó tras la publicación de una revista de circulación nacional en donde la acusó de hacerle brujería a Irina. Sin embargo, Geraldine involucró a Gabriel Soto y a sus hijas en el comunicado que compartió a través de Instagram en el que indicaba que su ex pareja obligaba a sus hijas a saludar a la rusa.

Razón por la que Niurka le dio con todo a Geraldine. No es la primera vez que la cubana ataca a Bazán, pues hace unos meses criticó a Bazán por su comportamiento y le pidió tener dignidad y dejar en paz a Gabriel Soto. Hoy de nuevo volvió a opinar de la situación que vive la ex pareja, dando a entender que Geraldine aún ama a Gabriel y que su problema es debido a su baja autoestima.

“Si Soto está viviendo con una pareja, pienso, indica la lógica, que, si estoy con mi pareja al lado, no estoy obligando a mis hijos a convivir con la pareja, simplemente tengo pareja, no le voy a decir vete para allá porque voy a estar con mis hijas”, dijo la cubana durante una entrevista para Televisa Espectáculos.

La vedette dejó claro con estas palabras que el histrión tiene todo su respaldo.

“Tiene que enseñar a los hijos a darle su lugar a tu pareja, tiene que enseñar a la mamá a darle su lugar a los hijos, y así sucesivamente, no creo que les esté imponiendo nada, creo que lo está haciendo de manera natural”, agregó.

Pero no fue todo, ya que la cubana no solo habló de los hijos si no que también le dio con todo a Geraldine Bazán al asegurar que tenía baja autoestima y que se buscara otro marido para que no tuviera tiempo de pensar en Gabriel.

“(Está) envidiosa del momento que le está tocando vivir a su marido con otra mujer, búscate otro marido y veras que no vas a tener ni tiempo para pensar, es más ni te vas a fijar en eso, ni te va a pasar por la mente, haz tu vida, quiérete más, es un problema de autoestima baja”.

Finalmente la cubana indicó que todo el problema se debe a que Geraldine no ha podido olvidar al protagonista de la telenovela “Soltero con hijas” y que aún esta enamorada de él.

“No te tiene que dar envidia la felicidad ajena, cuando es una pareja que ya terminó su relación, involucra un poquito de celos de la parte que se haya quedado enamorada, en este caso con Geraldine, se quedó muy enamorada del papá de sus hijas”, finalizó.