Niurka Marcos se muestra despiadada contra Lyn May: "No se ha visto en el espejo"

Una vez más Niurka Marcos vuelve a acapar reflectores al mostrarse muy despiadada contra Lyn May, luego de hace unos días la vedette de ascendencia china promoviera el uso del botox a las mujeres para verse bonitas.

Fue durante una entrevista con el programa Venga la Alegría que Niurka Marcos explotó en contra de Lyn May y aseguró que la veterana actriz se está riendo de ella misma al dar publicidad al botox. "El juego de Lyn May es ir contra el tráfico. ¿Tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que está fea?", expresó la también bailarina.

Pero no fue todo, ya que Niurka Marcos reiteró que la vedette le gusta que le hagan bullyin. "Evidentemente va en contra del tráfico, ella se está riendo de sí misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying", expresó la famosa de 53 años.

Por otro lado, los coductores de Venga la Alegría cuestionaron a la cubana si recomendaba dicho tratamiento estético que Lyn May sugirió a las mujeres ponerse. "No, no. Yo me he hecho tratamiento y los he exhibido en mis redes sociales. Yo tengo mi arrugas naturales como todo ser humano".

Respecto a que si le gustaría hacer una página para adultos como supuestamente lo hizo Lyn May, Niurka Marcos dejó entrever que actualmente no lo haría, ya que tiene una relación estable. "No puedo hacer eso ahorita, porque tengo un novio de 31 años que me quiere solo para él. Sí, pero yo no puedo hacer nada si enseñan hasta 'el frenillo'", expresó.

"Hola amigas, las invito (...) a que se pongan bótox. Con Lyn May cantando y bailando para todos ustedes", dijo. "Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones", expresó la actriz china. Cabe mencionar que no sólo la ex de Juan Osorio se ha mostrado despiadada en contra de Lyn May, pues ante la publicidad que realizó muchos de los seguidores se le han ido encima.

"Ya tiene la cara más grande que el cuerpo", "ya no te sigas desfigurando más", "¿esa cara es de verdad o sobrepuesta?", "WAOOOOO LA CABEZA NO COMPAGINA CON EL CUERPO SE LE VÉ UN CABEZÓN", "Parece más bien embalsamada", son algunas de las críticas que Lyn May recibió.

¡Niurka Marcos explotó en contra de Lyn May luego de que esta promoviera el uso de botox en sus redes sociales! ������ #QuieroCantarRevanchas >> https://t.co/gQ6ToAZJMg #VLA pic.twitter.com/jWz5dX9bZi — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 7, 2021

