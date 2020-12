Niurka Marcos protagoniza pleito en un bar de Mérida

La polémica actriz y vedette, Niurka Marcos, de nueva cuenta causó un revuelo en las redes sociales al compartir que tuvo una mala experiencia en un bar de Mérida, Yucatán, México. La ex esposa del productor, Juan Osorio, compartió con su millón de seguidores su inconformidad con los encargados del bar, ya que no le permitieron bailar pero si tomar y fumar.

“En el bar la negrita les gusta que chupes y comas para que consumas y llevarse el billete, pero no quieren que bailes, que fume, bueno eso está́ bien no hay pedo con eso. No puedo bailar, no puedo reír, no puede levantarte no pues nada porque nada más quiere ganar cul…”(SIC), dijo la actriz en un video en Instagram.

Como era de esperarse, las declaraciones de Niurka generaron todo tipo de comentarios. Mientras unos apoyaban las reglas del bar, otros apoyaban a la actriz de La fea más bella.

“Son normas que se tienen qué seguir. Te queremos, pero no por ser famosa puedes hacer y deshacer lo que quieras”, “Mucha razón y con todo el respeto los de la negrita contestaron como se debía”, “A esta señora sólo le encanta hacerla de a ped0 por todo y llamar la atención, sino le gusta que se regrese por donde vino. Parece que no sabe que estamos en pandemia y los negocios que aún siguen abiertos tienen que seguir varias normas”, “ Aquí hay Reglas que seguir. No es el mercado”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Sin embargo, no fue todo, ya que el personal del bar no se quedó con los brazos cruzados y respondió tajantemente a la cubana.

"Estimada y querida señora Niurka, para nuestra mala suerte aún estamos en pandemia y desgraciadamente no se puede bailar. Queremos mantenernos abiertos para seguir trayendo alegría a los Meridanos con todas las medidas de seguridad para evitar que nos cierren el lugar. Si usted se responsabiliza de 70 nominas que mantienen a las familias de nuestros empleados la pista de baile es toda suya. Gracias por su visita”, escriibó el personal del bar en la publicación de laa vedette.

Hace unas semanas, Niurka Marcos, se mudó a Mérida. La cubana adquirió una casa del Centro, vivienda cercana a diversos bares.

