Niurka Marcos no reconoce a Ninel Conde tras cirugía

Niuka Marcos es una de las artistas que no le teme a nada ni a nadie, siempre dice lo que siente y lo que piensa y en esta ocasión no se quedó callada cuando se le cuestionó sobre que le pareccía Ninel Conde con su nueva cirugía.

Ninel Conde y Niurka no se llevan nada bien desde hace mucho tiempo, por lo que la cubana se le hizo fácil burlarse de la cantante al decir que cuando ella la miró en televisión no la conoció.

"Es un mito que se ha creado la industria, que les encanta el brete con Ninel y conmigo, pero ni ella amanece pensando en mí, ni yo en ella. Me acabo de enterar ahora que llegue a Miami, que está haciendo un programa. Digo yo no la reconocí, cuando la vi en la tele creí que era otra persona”, comentó Marcos.

Hace unos días, Ninel Conde se volvió viral luego de que compartió una fotografía donde se mira irreconocible, el cambio fue muy notorio,que hasta la compararón con la vedette Lyn May. Niurka asegura que no ha tenído que recurrir al quirófano, y que ella es 100% natural lo cual no necesita hacerse ningun retoque.

"No tiene miedo a que la demande porque de una manera u otra el juez dira que si se parece", declaró Niurka.

En su cuenta de Instagram Niurka nos comparte día a día como es que se mantiene en forma y lo felíz que se siente de no tener hasta ahorita que recurrir a cirugías estéticas.