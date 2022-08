Niurka Marcos le dice a Cynthia Klitbo que hay niveles: "Claro, yo soy vedette, soy histriónica"

Niurka Marcos no se quedó callada ante las recientes declaraciones que hizo Cynthia Klitbo, quien aseguró que no se pondría al mismo nivel de la vedette cubana, ya que ella era una dama y una primera actriz y lo menos que quería es mercadear con la ex esposa de Juan Osorio, sin embargo, respetaba que ella viviera de escándalos pero ella manejaba otro tipo de imagen. Ante esto la bailarina respondió y efectivamente confirmó que sí hay niveles " "Claro, yo soy vedette, soy histriónica".

"Cada quien y sin juzgar tiene una forma de profesión, yo soy una primer actriz, y a mi, a pesar de que soy chistosa, dichicharachera y me encanta echar relajo, la verdad es que soy una dama, entonces no tengo nada que ver porque sería como poner al mismo nivel, sin criticar, pero yo no vivo de ese tipo de escándalos", dijo Cynthia Klitbo durante un encuentro con la prensa por lo que la ex participante de La Casa de los Famosos no se quedó callada.

Y fue durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Niurka Marcos en compañía de su pareja, Juan Vidal le respondieron a la villana de telenovelas de Televisa.

“Claro que hay niveles, yo soy vedette, soy histriónica, yo estoy siempre, no quieres guerra conmigo Cynthia porque sabes perfectamente que no te conviene, porque yo no tengo reparo en decir lo que tenga que decir, entonces no se trata de niveles, está como Ninel Conde, ella quiere agarrar el lugar de Ninel Conde y que yo le tenga que decir ‘roncas como un tren güey’”. Sí hay niveles, yo vivo sobre la capa de ozono y tu sigues picando piedra, y tienes que seguir picando piedra porque el día que dejes de picar piedra desapareces de la faz de la tierra, porque necesitas picar piedra"

, dijo la bailarina.

Pero no fue todo, ya que Niurka Marcos dejó entrever que el problema de Klitbo era porque los veía felices a lo que le recomendó que se buscará otra preferencia sexual y que probara. “"Esta ardida porque ella se imagina y se hace el 'cocoguaz' de que yo que me tomé toda la anaconda y no puede con eso. Cynthia cayó en un problema de alérgica a los hombres, entonces busca otra preferencia sexual y prueba”.

Por otro lado, Juan Vidal, lamentó que su ex lo haya expuesto de la manera que lo hizo, cuando fue ella quien le ofreció el dinero por el que lo evidenció. “Se perdió una amistad de 20 y tantos años y por una tontería, no entendí su show, yo empiezo a producir una película en enero, en República Dominicana, mi primera película como productor, a ella le escribí un personaje”.

En cuanto a si le dijo lesbiana a Cynthia, Juan Vidal dijo: “¡Y si te estás besando con unas amigas… ¿cómo se le llama eso?”, por lo que Niurka Marcos respondió: “Lesbiana”. Ante estoo, el actor dominicano remató : “Ah, ok, gracias”.

Cabe mencionar que el enfrentamiento entre Niurka Marcos y Cynthia Klitbo surgió luego de que la vedette diera a conocer su relación con Juan Vidal dentro de La Casa de los Famosos, por lo que la villana de las telenovelas acusó de maltrato psicológico y lo exhibió al dominicano tras deberle dinero, cantidad que el actor pagó recientemente.

